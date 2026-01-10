Groenlandia responde amenazas de Trump: no queremos ser estadounidenses

Groenlandia rechazó la idea de convertirse en un territorio estadounidense, después de que Trump amenazara con el uso de la fuerza para anexionar ese territorio autónomo danés.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar el viernes con la anexión por la fuerza de Groenlandia a Estados Unidos al decir que iba a “hacer algo con Groenlandia, les guste o no”.

La noche de la misma jornada, los líderes de los cinco partidos del Parlamento de Groenlandia rechazaron las declaraciones de Trump. “No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses”.

Enfatizaron que “el futuro de Groenlandia debe ser decidido por los groenlandeses”.

¿Por qué Trump está interesado en Groenlandia?

Trump ha afirmado sin pruebas que Groenlandia está “llena de barcos chinos y rusos” y que Dinamarca es incapaz de defender el territorio, afirmaciones que los funcionarios daneses han desestimado como “inexactas y engañosas”.

Anteriormente, el presidente estadounidense había lanzado originalmente la idea de adquirir Groenlandia durante su primer mandato presidencial, describiéndola como algo similar a un “gran negocio inmobiliario”.

La posición del territorio entre Europa y América del Norte lo convierte en un sitio clave para la instalación del sistema de defensa contra misiles balísticos de Estados Unidos.

Groenlandia también posee vastos recursos naturales sin explotar, incluidos petróleo, gas y minerales de tierras raras esenciales para la tecnología moderna y las industrias militares, que, según los analistas, han alimentado el interés de Estados Unidos en ejercer control sobre el territorio.

tqi/ncl