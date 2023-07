Trump quiere mantener candidatura aun desde prisión ¿Es posible?

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump dijo el viernes que, en caso de ser enviado a prisión por algún delito, seguirá su candidatura a la Casa Blanca.

En una entrevista, el principal candidato del partido Republicano a la Presidencia de EE.UU. discutió las múltiples investigaciones penales que amenazan con descarrilar su tumultuosa apuesta por el regreso a la Casa Blanca.

Cuando el locutor de radio John Fredericks le preguntó si una sentencia por los cargos en su contra detendría su campaña, Trump respondió sin titubear: “No, en absoluto. No hay nada en la Constitución que diga que podría hacerlo”.

“E incluso los locos de la izquierda radical dicen que no, que eso no me detendría, y tampoco me detendría”, agregó el magnate republicano de 77 años.

Esta postura ya había sido anunciada por el expresidente en marzo durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, en la que dijo que “absolutamente” permanecería en la carrera por la presidencia incluso si fuera acusado penalmente. No se habían presentado cargos contra él en ese momento.

¿Qué dicen los expertos?

Los expertos constitucionales coinciden en que la ausencia de antecedentes penales no es una calificación para ser presidente, dado que la Constitución solo menciona que pueden aspirar a este cargo los ciudadanos naturales que tienen al menos 35 años y han sido residentes en EE.UU. durante 14 años.

Los expertos legales creen que, si es declarado culpable de los cargos federales, Trump podría enfrentar una sentencia de prisión significativa.

¿Qué acusaciones enfrenta Trump?

Trump enfrenta docenas de cargos por delitos graves en un caso que involucra pagos secretos a una estrella porno en Nueva York y se prepara para ser acusado en investigaciones estatales y federales separadas sobre sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020.

El jueves, el exmandatario sumó una nueva acusación por haber pedido a un trabajador de su finca frente al mar en Florida que borrara imágenes de vigilancia para obstruir a la investigación de manejo de información clasificada después de dejar el cargo.

Hasta el momento Trump se ha declarado inocente y niega todas las irregularidades en cada una de las investigaciones, calificándolas de cacerías de brujas partidistas destinadas a interferir con su candidatura presidencial de 2024.

ncl/mrg