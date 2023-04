Informe: CIA trata de tapar la verdad sobre sabotaje a Nord Stream

La CIA intenta evitar que Joe Biden esté entre los sospechosos de la explosión de los gasoductos Nord Stream, según un periodista estadounidense.

En un informe detallado publicado el miércoles en su blog, el destacado periodista Seymour Hersh aseveró que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. “está realizando constantemente operaciones encubiertas en todo el mundo y todas ellas deben tener una historia tapadera en caso de que las cosas salgan mal”.

“Pocas semanas después de mi reporte de que Joe Biden [el presidente estadounidense] ordenó la destrucción de los gasoductos Nord Stream, la agencia elaboró una historia tapadera y encontró a personas dispuestas a creerla en The New York Times y dos grandes publicaciones alemanas”, manifestó el periodista.

Conforme a Hersh, la creación de la historia sobre unos buzos que, según las publicaciones de medios occidentales, volaron las tuberías formó parte de un protocolo de la CIA.

En este sentido, enfatizó que su informe inicial tuvo eco en todo el mundo, pero fue ignorado por los principales periódicos y cadenas de televisión del país norteamericano.

Asimismo, puso de relieve que solo luego de que su investigación comenzó a “ganar terreno en Europa y en otros países”, los medios occidentales como The New York Times y The Times publicaron sus artículos, culpando a un grupo pro-ucraniano.

De igual modo, afirmó que un experto en inteligencia, bajo de condición de anonimato, le explicó que cuando se realiza una operación como este sabotaje, “es necesario planear una contraoperación, una pista falsa que huela a realidad, que debe ser tan detallada posible para que la crean”.

“Anoten un punto para los varios funcionarios de la CIA que han estado suministrando historias falsas a los medios aquí y en el extranjero en lo que ha sido un esfuerzo exitoso para mantener el mundo enfocado en cualquier posible sospechoso fuera de lo que ha surgido como el más lógico: el presidente de Estados Unidos”, dijo el periodista estadounidense.

En septiembre de 2022, las empresas de Nord Stream 1 y 2, que habían estado proporcionando gas natural ruso barato a Alemania y gran parte de Europa Occidental durante más de una década, declararon una caída de presión en los tramos del gasoducto en aguas danesas del mar Báltico. Una investigación entre Suecia y Dinamarca determinó que las explosiones habían sido producto de un sabotaje intencional.

