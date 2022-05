EEUU elabora guía de intercambio de datos de inteligencia con Kiev

EE.UU. sí proporciona inteligencia a Ucrania sobre movimientos de tropas rusas, pero ha impuesto dos restricciones sine qua non para no escalar el conflicto.

Según un informe publicado el miércoles por el diario estadounidense The Washington Post, EE.UU. ha proporcionado a Ucrania información sobre la ubicación y los movimientos de las fuerzas rusas en suelo ucraniano.

“La inteligencia es muy buena. Nos dice dónde están los rusos para que podamos atacarlos”, hizo hincapié un funcionario de Ucrania, citado por el medio.

No obstante, Washington ha elaborado una guía de intercambio de datos de inteligencia con el país europeo para evitar una mayor escalada de tensiones, sin embargo, según funcionarios estadounidenses y ucranianos, que hablaron bajo condición de anonimato, está prohibido terminantemente compartir 2 tipos de datos.

La primera restricción es que Estados Unidos no puede proporcionar información detallada que ayude a Kiev a matar a altos cargos militares o ministros rusos. En particular, esto se aplica al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, o al jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, remarcó el periódico.

Aunque la prohibición no se extiende a todos los militares rusos de alto rango, un alto funcionario de Defensa precisó que el país norteamericano decidió no aportar datos sobre la ubicación de los generales rusos en Ucrania.

Por otro lado, indicó el medio, no se puede compartir información que ayude a Kiev a lanzar ataques contra objetivos rusos fuera de sus propias fronteras. Esto a fin de evitar que Washington se convierta en parte de los ataques que Ucrania pueda lanzar dentro de Rusia.

Aparte de las categorías de información que no se pueden enviar, Estados Unidos no aporta lo que las fuentes califican como “información sobre objetivos”, tal como declaró el medio, detallando que esto significa que Washington no dirá a Kiev si ha localizado a un general ruso en un lugar específico.

Además, el artículo aborda el papel de la Inteligencia estadounidense en el supuesto ataque contra el crucero portamisiles Moskva, que “ayudó a confirmar” la identidad del buque insignia de la Flota rusa del mar Negro a los ucranianos, lo que llevó a la decisión de usar dos misiles Neptuno contra la embarcación.

El informe sale a la luz, mientras que los senadores demócratas como los republicanos del Congreso norteamericano están profundamente preocupados por ayudar a Kiev, lo que aumenta la posibilidad de llevar a Washington a un conflicto directo con Rusia.

