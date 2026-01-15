Irán: ataque a Al-Udeid recuerda a Trump capacidad iraní de respuesta

Irán advirtió que el ataque a la base aérea Al-Udeid es un recordatorio a Trump de la determinación y la capacidad del país persa para responder a cualquier agresión.

El asesor de alto rango del Líder de Irán, el almirante Ali Shamjani, aseveró el miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que “menciona repetidamente el inútil ataque a las instalaciones nucleares de Irán, haría bien en mencionar también el bombardeo de la base estadounidense de Al-Udeid con misiles iraníes”.

“Sin duda, ayudaría a crear una comprensión realista de la determinación y la capacidad de Irán para responder a cualquier agresión”, afirmó en su cuenta de X, refiriéndose al ataque de Irán a la base militar de Al-Udeid de Estados Unidos en Catar en respuesta al ataque estadounidense contra tres sitios nucleares iraníes durante la guerra de 12 días en junio.

Sus comentarios se produjeron poco después de que los medios estadounidenses informaran que se había recomendado a algunos miembros del personal de Al-Udeid que abandonaran la base el miércoles por la noche en medio de preocupaciones de que las crecientes tensiones entre Teherán y Washington pudieran escalar a una confrontación militar.

En los últimos días, Trump ha amenazado repetidamente con lanzar otro ataque mientras disturbios, respaldados por Washington y Tel Aviv, estallan en varias ciudades.

Además, Trump instó a los alborotadores el martes a tomar posesión de las instituciones estatales y dijo a los grupos respaldados por el extranjero que “la ayuda está en camino”.

La base de Al-Udeid, situada en las afueras de Doha, sirve como cuartel general avanzado del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) y dirige las operaciones militares estadounidenses en toda la región.

En reacción a las recientes amenazas de Trump, los funcionarios iraníes han advertido que las bases estadounidenses en la región serán blanco de ataques si Washington lanza algún ataque.

mbn/tmv