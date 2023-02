Israel provee a Ucrania un sistema de alerta contra amenazas aéreas

En medio de la guerra con Rusia, Israel promete al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, proporcionarle al país eslavo un sistema de alerta de amenazas aéreas.

El ministro israelí de exteriores, Eli Cohen, aseveró el jueves, durante una reunión de casi una hora que tuvo con Zelenski en Kiev (capital ucraniana), que Israel suministraría el sistema en un plazo de tres a seis meses.

“Israel apoya la independencia y la soberanía de Ucrania y apoyaremos la iniciativa de paz de Ucrania que se presentará en las Naciones Unidas la próxima semana”, agregó.

Cohen ha afirmado que las dos partes abordaron también la profundización de la cooperación bilateral, en especial frente a lo que han llamado “la amenaza” de Irán en el ámbito internacional, catalogando el país persa como un “enemigo común” del régimen de Tel Aviv y Kiev.

Según el diario israelí Haaretz, Cohen no mencionó las palabras “Rusia” o “guerra” en sus declaraciones con el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitry Kolba.

Desde el inicio de la operación militar especial rusa en su vecino ucraniano el 24 de febrero, el régimen israelí respalda a Ucrania en esta guerra, pero descartó haber suministrado armas o sistemas de defensa a Kiev y se negó a unirse a las sanciones económicas occidentales por temor a poner en peligro su relación con Rusia.

La postura de Israel ha provocado la ira del presidente judío ucraniano, Volodímir Zelenski, quien solicitó específicamente el sistema israelí antimisiles, el “Cúpula de Hierro”.

El embajador israelí en Ucrania, Michael Brodsky, aseveró en diciembre al diario estadounidense The Washington Post que las relaciones de Israel con Rusia están creando “límites que no se pueden superar” y la entidad israelí no pondría en peligro las relaciones por los ucranianos ni siquiera por los judíos en el país eslavo.

