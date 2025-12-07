Exigen izar bandera palestina en Tigre, Argentina

Con una marcha náutica en el delta del Río de La Plata, manifestantes exigieron al municipio de Tigre que integren la bandera palestina al paseo de las Naciones.

Este es el paseo de las naciones en el municipio de Tigre, donde todas las banderas de las naciones reconocidas por la ONU, ondean a orillas del delta del Río de la Plata. Todas, excepto la bandera palestina.

Una caravana naútica que reivindica la presencia de la bandera palestina en las naciones unidas, y que por los tanto lo exige también aquí en el municipio de Tigre.

Todo esto un contexto de asedio de las instituciones sionistas que quieren controlar las aguas del río de la plata, utilizando a las fuerzas de seguridad.

Sebastián Salgado, Buenos Aires.

