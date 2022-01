Yemen promete: Los agresores de EAU recibirán más golpes dolorosos

Yemen prometió seguir su lucha contra los países agresores hasta obligarlos a levantar el asedio aéreo, marítimo y terrestre contra la nación yemení.

“Siempre que no se resuelva el caso de los cautivos, y no se compense al pueblo yemení y no se levante el asedio antes de todo esto, los países invasores recibirán golpes impredecibles”, advirtió el viernes el embajador yemení en Irán, Ibrahim Muhamad al-Dailami.

En una entrevista concedida a la cadena estatal yemení de noticias Al-Masirah, hizo hincapié que las fuerzas yemeníes están listas para continuar sus ataques a todos los países agresores, incluidos los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Asimismo, puso de relieve que los agresores buscaban un logro militar en el campo de batalla, por lo que Abu Dabi envió sus mercenarios a la provincia sureña de Shabwa. No obstante, su escalada de las tensiones en Yemen fue contrarrestada por una decisión “valiente” de atacar a los EAU.

“Los EAU también son débiles e inestables entre las potencias agresoras contra Yemen”, subrayó el diplomático yemení, para luego agregar que Abu Dabi no tiene capacidad de seguir enfrentándose a Saná, razón por la cual “ha recurrido a la reubicación de sus fuerzas de Shabwa.

“Las consecuencias del ataque de las fuerzas armadas a los Emiratos Árabes Unidos son bastante obvias; pero en lugar de hablar de retirarse, los EAU y Estados Unidos mienten y dicen que movieron sus fuerzas en Shabwa”, dejó claro Al-Dailami.

Sus palabras se produjeron en la misma jornada en la que la cadena libanesa Al Mayadeen, citando a una fuente militar familiarizada con el tema, reveló que el pequeño reinado árabe anunció la retirada de sus mercenarios de la referida provincia.

Esto se produjo después de dos ataques de represalia del Ejército yemení y los comités populares contra objetivos en la profundidad de Dubái y Abu Dabi, en los EAU, y también, Arabia Saudí, país que, junto con sus socios, inició en marzo de 2015 una campaña bélica contra la nación yemení.

mdh/mkh