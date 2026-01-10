Miles marchan en Caracas reclamando liberación de Maduro y Flores

Miles marcharon en Caracas exigiendo la liberación de Nicolas Maduro y su esposa tras su secuestro por fuerzas de Estados Unidos en Venezuela.

Los manifestantes ondearon banderas y sostuvieron pancartas con consignas como “Free Maduro” (Maduro libre) y “¡Bring them back!” (¡Regrésenlos!) en apoyo a la pareja presidencial. La movilización, que partió desde el Paseo de la Resistencia Indígena en la zona de Plaza Venezuela, se extendió por alrededor de tres kilómetros hasta llegar al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

En la protesta participaron movimientos sociales, jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), colectivos de pescadores y agricultores, así como funcionarios de diferentes ministerios y organizaciones políticas aliadas.

El chavismo ha mantenido desde el inicio de la crisis una convocatoria constante a marchas —incluyendo grupos de mujeres y comunas— para demandar la liberación de Maduro y Flores, y al mismo tiempo expresar su respaldo a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, designada tras el secuestro de ambos líderes.

En paralelo, el Gobierno venezolano anunció la apertura de un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Estados Unidos con el objetivo de restablecer las misiones diplomáticas en ambos países. Además, confirmó la llegada de una delegación de funcionarios estadounidenses a Caracas y la futura visita de representantes de Venezuela a Washington, según un comunicado publicado por el canciller Yván Gil.

La semana pasada, EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en Venezuela. La operación concluyó con el secuestro de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.

Tras la agresión militar, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que asumirá el control de Venezuela, mientras que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, justificó la ofensiva por el acceso a los “recursos y riqueza adicionales” del país. Maduro compareció el lunes ante un tribunal de Nueva York para responder a supuestos cargos de “narcoterrorismo”, oportunidad en la cual se declaró no culpable.

