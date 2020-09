Cabello: Legislativas alejarán escenario bélico de Venezuela

El presidente de la ANC de Venezuela asegura que las elecciones legislativas de diciembre alejarán los escenarios bélicos de la República Bolivariana.

El primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, al ser preguntado en una entrevista con el ministro de Cultura, Ernesto Villegas si las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre alejarán los escenarios bélicos de Venezuela, aseguró que sí.

“Yo creo que sí. La oposición en sus mil pedazos, una mayoría de esa oposición, va a participar (…)”, respondió Cabello indicando que la fracturada oposición está tomando el camino sensato al asegurar que participará en los comicios, en lugar de seguir con la postura de boicot auspiciada por el autoproclamado “presidente interino”, Juan Guaidó.

Cabello comentó que confía plenamente en la consciencia del pueblo venezolano. “Tengo fe infinita en la consciencia del pueblo, una fe extraordinaria. Apuesto todo a la sabiduría del pueblo que no se equivoca, no se va a equivocar y no se ha equivocado desde que decidieron acompañar al comandante (Hugo) Chávez y que el comandante los acompañara a ellos”, sostuvo.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) indicó que la oposición venezolana ha puesto en marcha, sin mayor éxito, un plan que busca dividir y crear cizaña dentro de las fuerzas revolucionarias, de cara a los comicios legislativos.

Estas palabras se efectúan días después de que el líder opositor, Henrique Capriles, alejara su postura de Guaidó instándole a “dejar a ser gobierno y centrarse en los comicios”.

Capriles aseguró que hay que aprovechar la oportunidad que les brinda las venideras elecciones parlamentarias para apuntalar las posiciones opositoras. En este sentido, enfatizó “la pelea es peleando, no tuiteando” para luego pedir a la Unión Europea (UE) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que acudan como observadores a la cita electoral, tal y como ha invitado el Gobierno bolivariano.

Anteriormente, el político derechista enfatizó que actualmente la oposición está destruida y que este es uno de sus peores momentos de conducción en 21 años en el país. “Hay que destrancar el juego, no podemos seguir haciendo política con los pies”, remarcó el exgobernador del estado venezolano de Miranda.

El referido distanciamiento entre las diversas fracciones opositoras se produce luego de que Capriles y el diputado Stalin González hayan entablado diálogos con el Gobierno socialista de Maduro, con mediación de Turquía, sobre una posible participación de la oposición en los futuros comicios, un planteamiento similar al que fue pionera María Corina Machado, máxima dirigente del movimiento político Vente Venezuela, que rechazó sumarse al boicot electoral de Guaidó.

De hecho, las conversaciones entre el Ejecutivo de Caracas y la oposición dieron sus primeros frutos cuando el pasado 31 de agosto Maduro facilitó la liberación de más de 100 opositores mediante un indulto presidencial.

lvs/rha/hnb