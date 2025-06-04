Brigadas Mártir Muhamad Al-Deif atacan Golán sirio ocupado por Israel

Un grupo de Resistencia se atribuyó la responsabilidad de un ataque con proyectiles contra el Golán ocupado por Israel en el sur de Siria.

Según los medios locales, dos misiles Grad fueron disparados el martes desde la ciudad de Daraa, en el sur de Siria, e impactaron en una zona abierta del Golan sirio ocupado.

Tras el lanzamiento de estos misiles, se activaron las sirenas en los territorios ocupados por Israel en el sur de Siria.

En este contexto, las Brigadas Mártir Muhamad Al-Deif, a través de un comunicado, asumieron la responsabilidad de la operación con misiles. “Disparamos misiles Grade contra las fuerzas enemigas sionistas estacionadas en el Golán sirio”, afirmaron.

Ante esta coyuntura, las fuerzas israelíes bombardearon tierras agrícolas ubicadas entre las aldeas de Koya y Maariyah, en la zona rural occidental de Daraa.

También, drones y aviones de combate israelíes sobrevolaron las campiñas sirias de Quneitra y Daraa, al tiempo que las fuerzas sionistas lanzaron bombardeos de artillería sobre varias otras zonas del país árabe.

Por su parte, el ministro de asuntos de guerra israelí, Israel Katz, responsabilizó al presidente de facto de Siria de toda amenaza y disparo contra objetivos del régimen sionista.

Las Brigadas Mártir Muhamad Al-Deif —cuyo nombre proviene de un comandante en jefe de las Brigadas Ezzedin Al-Qassam, el ala militar del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS)— lanzaron este ataque en medio de la disposición del gobernante de facto de Siria, Abu Mohammad al-Golani, de estrechar lazos con Israel, pese a los ataques israelíes contra el país árabe.

Las facciones del eje de la Resistencia realizan acciones contra el genocidio que perpetra hace unos veinte meses el régimen sionista en la Franja de Gaza, donde ha matado a más de 54 400 palestinos.

