Putin pone precio a Groenlandia y recuerda ‘venta de Alaska’ a Trump

El presidente de Rusia comparó “lo que está sucediendo” en Groenlandia por parte de Washington con lo que ocurrió con Alaska, y puso precio a la isla.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que no concierne a Moscú “en absoluto lo que está sucediendo” en Groenlandia, durante una reunión con miembros del Consejo de Seguridad ruso celebrada el miércoles, en la que comparó la crisis abierta a cuenta del deseo del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar el control de Groenlandia con lo que ocurrió con el territorio de Alaska, vendido a Washington a mediados del siglo XIX.

“Tenemos experiencia resolviendo problemas similares con Estados Unidos (...) si no me falla la memoria, la superficie de Alaska es de unos 1 717 000 kilómetros cuadrados, un poco más”, declaró Putin.

Al estimar que el valor de la compraventa de Alaska “ascendería a 158 millones de dólares” actuales, Putin mencionó que el precio de Groenlandia “rondaría los 200-250 millones de dólares” en la actualidad.

“Si comparamos con los precios de entonces del oro, esa cifra sería mayor, seguramente cercana a mil millones (de dólares)”, afirmó, criticando a las autoridades danesas que “siempre han tratado a Groenlandia como una colonia (...) con bastante dureza, por no decir crueldad”.

Además, aludió a la adquisición de las Islas Vírgenes a Copenhague por parte de Washington en 1917, declarando que el país norteamericano tiene “experiencia en este sentido”.

El Gobierno de Estados Unidos ha afirmado que la adquisición de Groenlandia —rica en recursos naturales y de importancia estratégica— sería necesaria para impedir que potencias como Rusia o China se impongan en el Ártico, aunque las acusaciones sobre una supuesta presencia militar de buques rusos y chinos en las cercanías de la isla han sido desmentidas por fuentes escandinavas con acceso a inteligencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En fechas recientes, el presidente de Estados Unidos ha amenazado con imponer aranceles a los países europeos que se opongan a su exigencia de tomar el control de Groenlandia.

No obstante, el miércoles, tras su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, Trump canceló la amenaza de aranceles que planeaba imponer desde febrero a los países europeos.

El plan ambicioso de Trump para Groenlandia se produce dentro del marco de la publicación de la nueva estrategia de seguridad de Washington, que hace referencia a la doctrina ‘America First’ de la Casa Blanca. El documento prioriza los objetivos nacionales de EE.UU., lo que supone una señal del regreso del imperialismo.

arz/tqi