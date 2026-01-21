Irán: EEUU e Israel sufrieron otra derrota por la cohesión nacional

Irán ha afirmado que EE.UU. e Israel cambiaron su táctica para apuntar contra la cohesión social de la nación persa tras su derrota en la guerra de 12 días.

Mediante un comunicado dirigido al pueblo, el Consejo de Seguridad Interior de Irán ha ofrecido este miércoles un análisis de los últimos acontecimientos y de los actos terroristas que han sacudido al país persa durante el mes en curso.

Al respecto, ha subrayado que, con base en un conjunto de observaciones, datos de inteligencia y acciones de seguridad realizadas en los últimos días, los organismos de seguridad, policiales y judiciales del país han llegado a la conclusión de que, tras la guerra impuesta de 12 días por Estados Unidos y el régimen sionista de Israel, y la respuesta firme del Irán islámico frente a esa agresión, el enemigo ha concluido que el uso exclusivo de herramientas militares no puede someter al pueblo iraní.

“La cohesión y unidad sociales sin precedentes del pueblo constituyeron uno de los pilares fundamentales de la victoria del Irán islámico en la guerra impuesta de 12 días y el principal punto de apoyo de las Fuerzas Armadas iraníes para responder al agresor”, ha precisado.

Por ello, ha agregado el organismo iraní, Estados Unidos y el régimen sionista cambiaron de su táctica y pusieron como objetivo la cohesión social del pueblo iraní, con la intención de crear, según su propia ilusión, las condiciones para quebrar la voluntad nacional de los iraníes.

En este contexto, ha remarcado que, tras las protestas pacíficas de comerciantes y gremios en algunas ciudades, el honorable presidente del país, Masud Pezeshkian, escuchó directamente y sin intermediarios las palabras de sus representantes en varias reuniones y, además de recomendar a la policía actuar con cooperación y paciencia frente a las concentraciones pacíficas, emitió las órdenes necesarias para atender las preocupaciones de los actores económicos.

Sin embargo, los núcleos de disturbios organizados no permitieron que las concentraciones siguieran su curso pacífico y, al llevar las protestas hacia la violencia en distintas ciudades del país entre los días 30 de diciembre y 7 de enero, causaron daños a la población y al país.

Ha proseguido que, tras esta etapa, durante los días 8 y 9 de enero, con el objetivo de sacar la situación fuera de control y generar inseguridad en las ciudades mediante el uso de violencia extrema y ataques armados selectivos y organizados contra lugares e incluso concentraciones, y con la intención de provocar muertes y destruir bienes públicos y privados del pueblo, se llevaron a cabo múltiples acciones terroristas en distintas zonas del país.

“En el transcurso de estos actos, los terroristas, además de causar daños a mercados y comercios, bancos, mezquitas, centros religiosos, vehículos de emergencia, medios de transporte público, centros sanitarios, gasolineras y otros bienes públicos y privados, cometieron crímenes al estilo Daesh, como quemar viva a la gente, decapitaciones y apuñalamientos múltiples, junto con el uso generalizado de armas de fuego, lo que dio como resultado el martirio de 2427 de civiles inocentes y fuerzas del orden y la seguridad, de un total de 3117 personas fallecidas en estos sucesos”, reza el comunicado.

De este modo, ha enfatizado que, según los documentos a disposición del Consejo de Seguridad Interior del país, durante esos dos días se registró un crimen atroz en toda regla contra el pueblo iraní con el apoyo de los enemigos malintencionados de Irán islámico.

No obstante, ha aseverad que con la ayuda divina, y gracias a la prudencia y las posturas sabias del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, así como al esfuerzo, las medidas perspicaces, los sacrificios de las fuerzas de seguridad y del orden, y también la presencia épica del pueblo iraní el 12 de enero, el enemigo criminal fracasó en su objetivo nefasto de extender el caos y la inseguridad en el país; y con la ayuda de Dios Todopoderoso y la colaboración de todos los compatriotas conscientes y valientes, los enemigos volvieron a sufrir otra derrota por la cohesión y la unidad nacionales en Irán.

msm/rba