“Peores que Daesh”: Asesinaron a un policía a 67 puñaladas en Irán

En los recientes actos terroristas ocurridos en Irán, los alborotadores han asesinado a un miembro de las fuerzas de seguridad apuñalándolo 67 veces con un cuchillo.

Se trata de Abás Asadi, mayor de la Policía de Irán, quien perdió la vida durante los disturbios violentos ocurridos el 8 de enero en la ciudad central de Qom.

Según el general Mohamad Reza Mir Heidari, comandante de la Policía de Qom, Asadi se encontraba desarmado e intentaba calmar a los manifestantes, exhortándolos a mantener la paciencia, cuando fue atacado por un grupo de individuos.

Los agresores lo apuñalaron 67 veces y posteriormente arrastraron su cuerpo sin vida por el suelo. “Los terroristas no eran parte de la nación y cometieron crímenes peores que Daesh”, declaró el general Mir Heidari sobre el incidente.

El mártir Abás Asadi era padre de cinco hijos. Las autoridades judiciales han detenido a dos responsables de su asesinato y han emitido una orden de arresto contra otro agresor involucrado en el crimen.

Los ciudadanos iraníes despiden al mayor Abás Asadi, martirizados por alborotadores en los recientes actos terroristas, Qom, 10 de enero.

Durante los actos vandálicos registrados a finales de diciembre y principios de enero, elementos terroristas armados y alborotadores respaldados desde el extranjero emplearon violencia extrema contra civiles y fuerzas del orden, utilizando armas blancas, armas de fuego y materiales incendiarios.

Un análisis de los métodos violentos empleados por estos alborotadores recuerda la brutalidad del grupo terrorista Daesh, que, con apoyo y armamento proporcionado por Estados Unidos y algunos países occidentales, perpetró ataques en Irak, Siria y otros países de la región durante la última década.

Las fuerzas de seguridad y la policía iraní respondieron con rapidez al vandalismo, y el 12 de enero millones de ciudadanos salieron a las calles para manifestar su apoyo a la unidad nacional y al sistema de la República Islámica.

A pesar de proporcionar todo apoyo financiero y militar a los alborotadores, el intento de los enemigos para desestabilizar la República Islámica fracasó y la calma ya reina el país persa.

msm/rba