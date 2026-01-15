Pezeshkian: Nación iraní frustrará complots de enemigos con unidad

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseveró que la noble nación de Irán frustrará las conspiraciones de los enemigos con su unidad.

En declaraciones ofrecidas el miércoles en una reunión con su Gabinete, el mandatario agradeció al pueblo por su masiva participación en la “Concentración de Solidaridad Nacional”, celebrada el lunes en todo el país para defender la soberanía nacional y la integridad territorial de la patria.

Pezeshkian condenó los recientes actos terroristas y violentos de elementos afiliados a Estados Unidos y al régimen de Israel contra la nación persa, e instó a los funcionarios gubernamentales a tomar medidas efectivas para resolver los problemas económicos del pueblo.

“En la situación actual, los enemigos del país han hecho todo lo posible, en el marco de la guerra híbrida, para presionar a la población. Es necesario que todos los funcionarios y organizaciones responsables se pongan manos a la obra con vehemencia para resolver los problemas económicos del país y lograr la satisfacción del pueblo”, enfatizó.

Al respecto, sostuvo que, si se consigue la complacencia del pueblo, los esfuerzos de los enemigos contra el país no tendrán resultados.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre de manera pacífica, impulsadas por demandas económicas en varias regiones. Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

El lunes, millones de personas salieron a las calles en diversas ciudades de Irán para expresar su respaldo a las autoridades y a las fuerzas militares, al tiempo que condenaron los recientes actos terroristas ocurridos en distintas partes del país.

