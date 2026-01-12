Irán desmiente diálogo entre su canciller y el enviado de EEUU

Irán ha desmentido los rumores sobre una conversación entre su canciller y el enviado especial de EE.UU. acerca de asuntos internos del país persa.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, ha rechazado este lunes categóricamente las afirmaciones de algunos medios estadounidenses que alegaban que el canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, había discutido con el enviado especial de EE.UU. para asuntos de Asia Occidental, Steve Witkoff, sobre temas internos del país persa.

Baqai ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa, en la que un periodista se refirió a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien había dicho el domingo que recibió una solicitud de Irán para negociar, mientras que, de manera ambigua, también mencionó que podría tomar alguna medida antes de la negociación.

Cabe señalar que en las últimas horas, algunos medios de comunicación estadounidenses alegaron que el canciller iraní y el enviado especial del presidente de EE.UU. conversaron el domingo sobre la amenaza de Donald Trump de utilizar la fuerza militar contra Irán en apoyo a los manifestantes.

Al ser preguntado sobre la existencia de un canal de comunicación entre Irán y Estados Unidos, es decir, entre Araqchi y Witkoff, el vocero de la Cancillería iraní ha precisado que “ya les he dicho antes que ese canal de comunicación entre el ministro de Exteriores de Irán y el representante especial del presidente estadounidense sigue abierto y, cuando sea necesario, se intercambian mensajes a través de él. Este canal es adicional al canal oficial que ya conocen, el cual es la embajada de Suiza, que actúa como protectora de los intereses de Estados Unidos en Irán”.

Asimismo, al ser preguntado si es cierto que el presidente estadounidense ha hablado de una posible negociación con Irán, el diplomático iraní declaró que “Sí. El lado estadounidense ha planteado ciertos temas e ideas. Esta mañana, el ministro de Exteriores, durante una reunión con los embajadores residentes en Teherán, afirmó que la República Islámica de Irán es, en principio, un país que nunca ha abandonado la mesa de negociación. Durante décadas, hemos mantenido un compromiso firme con la diplomacia y el principio de negociar, pero negociaciones que tengan un sentido, que se basen en la aceptación de los intereses y preocupaciones mutuas, no una negociación unilateral dictada por una de las partes. Creo que en este caso, los mensajes contradictorios solo crearán confusión sobre las posturas adoptadas”.

Araqchi, en una reunión mantenida este lunes con embajadores y jefes de misiones diplomáticas extranjeras acreditadas en Teherán, la segunda de este tipo tras la denominada “guerra de los 12 días” israelí-estadounidense contra la nación iraní de junio pasado, señaló que “Irán no busca la guerra, pero está preparado para ella”.

El alto diplomático iraní agregó que “Estamos dispuestos a negociar, pero solo una negociación justa, digna, en igualdad de condiciones y con respeto mutuo”.

Asimismo, en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera sostenida esta misma jornada, Araqchi puso de manifiesto que “estamos dispuestos a negociar sobre el programa nuclear, siempre que sea sin amenazas ni imposiciones”.

