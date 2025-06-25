Irán tacha de “vergonzosa” la felicitación del jefe de OTAN a Trump

El portavoz de la Cancillería iraní rechaza la “vergonzosa” felicitación del secretario general de la OTAN al presidente de EE.UU. tras la agresión contra Irán.

“Es vergonzoso, aborrecible e irresponsable que el secretario general de la OTAN (Mark Rutte) felicite un acto de agresión verdaderamente extraordinario contra un Estado soberano”, ha señalado este miércoles el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, en una enérgica respuesta al mensaje de felicitación del secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) al presidente de EE.UU., Donald Trump, tras el acto de agresión contra Irán.

El vocero de la Cancillería iraní que ha hecho estas declaraciones en su cuenta de X, ha puesto de manifiesto que “Quien apoya la opresión y la injusticia carece de honor. Quien apoya un crimen es considerado cómplice y partícipe del mismo”.

Trump había difundido previamente mensajes de texto personales de Rutte, en los que el secretario general de la Alianza Atlántica elogiaba la decisión del presidente estadounidense de llevar a cabo ataques agresivos contra las instalaciones nucleares de Irán.

Estados Unidos, por orden del presidente Trump, atacó la madrugada del domingo las instalaciones nucleares de Irán en un acto agresivo e ilegal.

Tras la brutal acción de Estados Unidos al atacar las instalaciones nucleares de Irán en Fordo, Natanz e Isfahán, la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) emitió un comunicado en el que enfatizó que el camino del desarrollo de la industria nuclear iraní no se detendrá.

Las Fuerzas Armadas iraníes dispararon misiles contra la base aérea estadounidense Al-Udeid en Catar el lunes por la noche, después de que Estados Unidos atacara tres instalaciones nucleares iraníes el domingo, convirtiéndose en parte directa de la guerra de agresión que el régimen israelí inició contra Irán el 13 de junio.

