Presidente: Irán mantendrá su programa nuclear pese a presiones

El presidente iraní asegura que la nación no renunciará a su programa nuclear pacífico, pese a presiones o amenazas, echando por tierra la retórica de Trump.

“Nunca abandonaremos nuestro programa nuclear pacífico, y sin importar lo que hagan, no cederemos”, ha declarado este domingo Masud Pezeshkian durante la 4.ª edición del Foro de Diálogo de Teherán, celebrado en la capital iraní, un evento de dos días que reúne a 200 delegaciones y funcionarios de alto nivel de 53 países para debatir cooperación regional, diplomacia y paz global.

Las declaraciones de Pezeshkian se han producido en respuesta al comentario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Washington debe asegurarse de que Irán no obtenga armas nucleares, mientras lanzaba amenazas. “Como ser humano, no acepto la coerción. No importa cuánto nos presionen, rechazo la fuerza”, ha enfatizado.

De acuerdo con Pezeshkian, Irán no teme a nada, incluidas las sanciones. “No tememos las sanciones; llevamos décadas con ellas”, ha señalado en tono irónico.

Irán no persigue desarrollar armamento nuclear

En otra parte de sus declaraciones, el presidente iraní ha reiterado que, como miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP, por sus siglas en inglés), Irán tiene derecho a utilizar tecnología nuclear pacífica y realizar investigaciones relativas en sectores vitales.

Las creencias religiosas de Irán, ha puntualizado Pezeshkian, no permiten la producción de armas nucleares —armas que pueden “destruir a la humanidad y no ofrecen nada para el futuro de la Tierra más que barbarie”. “Las continuas acusaciones de que Irán busca armas nucleares no son más que la repetición de alegatos infundados y beligerantes”, ha aseverado.

Pezeshkian ha respondido también a la caracterización de Irán como una amenaza regional que hizo Trump durante su reciente viaje a Asia Occidental.

“¿Somos nosotros los que bombardeamos hogares y matamos a científicos, académicos y personas inocentes? ¿Somos los que amenazamos al mundo con armas, o son ellos, los que han llegado a nuestra región con amenazas?”, ha cuestionado el presidente iraní, poniendo en duda el discurso estadounidense sobre la seguridad regional.

Al recordar el asesinato del jefe del buró político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), Ismail Haniya— que tuvo lugar por el régimen israelí en Teherán, el 31 de julio pasado— el mandatario iraní ha arremetido contra el Occidente: “¿Acaso Irán asesina líderes políticos? ¿Somos nosotros quienes financiamos crímenes? Son los mismos que bombardean civiles los que hoy nos señalan”. Pezeshkian ha calificado estas acciones “del funeral de la ética internacional”, responsabilizando a EE.UU. e Israel de erosionar las normas globales.

Irán advierte a Occidente y convoca la unidad regional

En este contexto, el mandatario iraní ha advertido, además que su país tiene capacidad para paralizar a las naciones occidentales cortando el suministro energético del Golfo Pérsico. Asimismo, ha acusado a las potencias extranjeras de sembrar deliberadamente discordia entre los Estados regionales para justificar su interferencia y “saquear” los recursos de la zona, en lo que ha descrito como una estrategia de dominación neocolonial.

Pezeshkian también ha instado a los países de Asia Occidental a “unirse frente a intereses externos que promueven la división” y ha defendido el papel de Irán como garante de estabilidad: “construyamos juntos la paz que el enemigo teme”, ha proclamado.

