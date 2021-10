Víctima iraní critica: Londres cobija a cómplice criminal de Sadam

Una víctima del ataque químico iraquí a la ciudad iraní de Sardasht en 1987 critica a Londres por dar asilo a exproductor de agentes de guerra de Sadam Husein.

En una carta dirigida el sábado al secretario de Justicia del Reino Unido, Dominic Raab, una víctima de la tragedia acaecida en Sardasht (noreste de Irán) en 1987, criticó la decisión del Gobierno británico de otorgar asilo a un antiguo funcionario del régimen baasista de Irak que participó en la producción de bombas químicas durante la dictadura de Sadam Husein.

Faride Shafei, una maestra de Sardasht, contó cómo ella y sus tres hijas habían sufrido graves heridas como consecuencia del gas mostaza lanzado por aviones de combate iraquíes contra su ciudad en 1987, cuando el régimen de Sadam estaba en medio de una letal campaña militar, respaldada por Occidente, contra Irán.

La maestra pidió en la misiva que Londres entregue a dicho criminal a las autoridades policiales para que rinda cuentas por su rol en la matanza de gente inocente.

“Recientemente, nos enteramos de que una persona de alto rango del régimen baasista iraquí, que aparentemente estaba a cargo del centro de producción de bombas químicas en Samara, había evadido su responsabilidad y su castigo tras haber recibido refugio en su país [el Reino Unido]”, indicó la carta.

Shafei alertó de que la impunidad, propagará los crímenes de lesa humanidad en todo el mundo, y aseguró que, mientras los criminales no expresen arrepentimiento por sus crímenes ​​y no expongan el mecanismo ni a los organizadores de esas atrocidades a la sociedad, otorgarles asilo no reivindica los derechos humanos.

“En nombre de los miembros de mi familia, que aún sufren los efectos del crimen después de varias décadas, queremos que entregue a esta persona a los policías para que sea juzgada por complicidad en el asesinato y las atrocidades contra la gente inocente de Sardasht”, urgió Shafei.

El 29 de junio de 1987, Sardasht, fue atacada con armas químicas suministradas por los Estados occidentales a Sadam. El ataque mató a unos 110 civiles iraníes e hirió a otros 8000, dejando a algunos de ellos permanentemente discapacitados.

Sardasht fue la tercera ciudad después de Hiroshima y Nagasaki, en Japón, que fue blanco de las armas de destrucción masiva.

sbr/ctl/tqi