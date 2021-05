Sondeo: Diálogos Irán-G4+1 no dan frutos por provocaciones de EEUU

Los diálogos sobre el futuro del pacto nuclear no llevarán a las partes a buen puerto, pues EE.UU. sigue con sus provocaciones de siempre, muestra un sondeo.

Esta semana, la cadena HispanTV ha preguntado a los usuarios de su página web su opinión respecto a la posibilidad de la pronta reactivación del acuerdo nuclear de Irán, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés), bajo las condiciones establecidas por Teherán y el levantamiento de todas las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos en contra de la nación persa.

Según los resultados de la encuesta, obtenidos desde el jueves hasta el sábado, el 64,2 por ciento de los participantes hizo hincapié en que el proceso no se efectuará debido a que Estados Unidos sigue las presiones y las provocaciones contra el país persa.

En esta línea, otro 30,1 por ciento de los encuestados aseguró que Washington no dará su brazo a torcer, debido a la influencia del régimen de Israel. Además, el 5,7 por ciento de los lectores consideró que son necesarias condiciones de base, que no permitan rupturas.

El sondeo intenta evaluar los resultados de las tres rondas de conversaciones de la Comisión Conjunta del pacto nuclear, en las que los representantes de Irán y los signatarios que aún permanecen comprometidos con el acuerdo nuclear firmado en 2015, es decir Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, se encuentran en Viena, capital austriaca, para tratar de restaurar el convenio. Las partes tienen como principal meta profundizar en el eventual regreso de Washington al pacto a través del levantamiento total de las sanciones unilaterales estadounidenses contra la República Islámica.

Tras la salida de EE.UU. del PIAC en 2018, Teherán esperó un año para que las contrapartes tomasen las medidas necesarias en ese sentido, no obstante, ante la pasividad de las partes europeas, empezó a reducir gradualmente sus compromisos nucleares en virtud de los artículos 26 y 36 del pacto.

Las autoridades iraníes han reiterado que cuando EE.UU. se reincorpore al acuerdo, levantando la totalidad de sus sanciones, Teherán revertirá los pasos que dio en reducción de sus compromisos nucleares.

No obstante, según opinión de varios analistas, Estados Unidos, bajo mandato de Joe Biden, no vuelve al pacto nuclear, tanto debido a la presión del régimen de Tel Aviv, como para no quedar como un perdedor ante Irán.

mdh/ncl/mrg