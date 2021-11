Lectura de fallo contra Fujimori por esterilizaciones forzadas

Abren nueva investigación contra el expresidente peruano Alberto Fujimori y sus exministros por el caso de esterilizaciones forzadas.

Victoria Vigo tenía 32 años cuando se enteró que había sido esterilizada sin su consentimiento inmediatamente después de la cesárea a la que fue sometida para dar a luz a su segundo hijo.

25 años después el poder judicial de Perú continúa dándole la espalda no sólo a ella si no a las más de 2 mil mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas durante el régimen del ex presidente Alberto Fujimori, pues la lectura del fallo que anunciará si se abre o no investigación a los responsables ha sido reprogramada tras meses de dilaciones.

En las últimas horas el caso ha sufrido un nuevo cambio de juez. Rafel Martínez, a cargo desde enero del 2021 fue removido debido a su presunta conexión con el caso los Cuellos Blancos del Puerto, la red de corrupción de jueces y fiscales más grande en la historia de Perú. Ahora el ex presidente Alberto Fujimori y sus ex ministros Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, así como sus miles de víctimas, tendrán que seguir esperando para ver si se abre la investigación.

Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú asegura que estas dilaciones tienen que ver con quienes son los protagonistas de esta historia, por un lado, las víctimas, mujeres indígenas y campesinas que ocupan una posición subordinada en esta sociedad y del otro lado los vulneradores de sus derechos, hombres políticos, ex presidentes, ex ministros o directores generales. El nuevo temor es que con el cambio de juez el caso vuelva a foja cero.

El final de la lectura de auto de apertura de investigación, que lleva leyéndose 2 meses ha sido programada para este sábado 20 de noviembre. Tras ello cualquier apelación tendrá que ser revisada por el nuevo juez a cargo del caso.

Aaron Rodríguez, Lima

