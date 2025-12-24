Docentes panameños elevan denuncias por destituciones ilegales

Denuncias por la destitución ilegal de casi 300 docentes panameños, tras protestas contra la reforma pensional, fueron elevadas a seis relatores de la ONU.

Las denuncias contra la destitución ilegal de casi 300 docentes panameños por participar en la coyuntura de protestas contra la reforma pensional han sido elevadas ante seis relatores especiales de Naciones Unidas en vista de la manipulación de la justicia local que aún no da respuesta a los recursos interpuestos en las instancias judiciales del país.

En vísperas de la nochebuena, 298 docentes panameños se encuentran separados de su puesto de trabajo y sin devengar salario tras haber participado en la huelga de rechazo a la reforma del sistema de pensiones entre los meses de abril y julio pasado.

Los docentes fueron separados a través del Decreto Ejecutivo Nº 17 emitido en junio de 2025 que estableció un procedimiento especial y transitorio para nombrar suplentes y cubrir las vacantes y hasta ahora, los recursos interpuestos para revocar esta decisión ante instancias como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no han sido atendidos.

Por eso este martes 23 de diciembre elevaron sus demandas presentando la denuncia ante seis relatores internacionales de Naciones Unidas (ONU) a quienes se les ha solicitado cuestionar al estado panameño y generar recomendaciones de reparación. Esta situación incrementa la incertidumbre de los educadores en vista del rechazo de las autoridades para negociar una solución.

John Alonso, la Ciudad de Panamá

rfm/tqi