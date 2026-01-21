Gaza enfrenta un virus desconocido mientras su sistema sanitario colapsa

Médicos alertan sobre un virus desconocido en Gaza, donde años de guerra y bloqueo israelí agravan la crisis sanitaria y ponen en riesgo vidas.

El sistema sanitario de Gaza enfrenta una nueva amenaza. El Ministerio de Sanidad gazatí alerta de muertes diarias provocadas por un virus desconocido que se está propagando rápidamente entre la población. Una situación que se agrava en un contexto de hospitales colapsados, falta de recursos y una infraestructura sanitaria devastada por meses de ataques israelíes.

Los síntomas incluyen fiebre alta, dolores corporales y complicaciones respiratorias. Aunque el tratamiento no requiere antibióticos, la falta de antipiréticos, analgésicos y alimentos adecuados está provocando complicaciones graves. Hasta el momento, al menos tres jóvenes han muerto por no poder acceder a medicamentos básicos, una consecuencia directa del bloqueo y la destrucción del sistema de salud.

Médicos confirman un fuerte aumento de casos de gripe y enfermedades virales, cuya gravedad está directamente relacionada con las duras condiciones de vida. La escasez de medicamentos, el debilitamiento del sistema inmunitario por la desnutrición y la falta de atención médica afectan especialmente a niños y ancianos, los sectores más vulnerables de la población.

Desde Gaza, médicos y especialistas advierten que mientras continúen las restricciones y el bloqueo del régimen israelí, el sistema sanitario seguirá siendo incapaz de enfrentar incluso enfermedades comunes, convirtiendo virus tratables en una amenaza mortal para la población civil.

Huda Hegazi, Gaza

frr/tmv