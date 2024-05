Israel: la entidad Paria

¿Cómo es posible que Israel, apoyado por la ideología sionista, siga siendo parte de “la comunidad internacional” a pesar de sus crímenes contra Palestina?

Siete años atrás, en una conferencia que tuve oportunidad de dar en una universidad de la ciudad de Santiago de Chile, sobre el tema del proceso de ocupación, colonización y exterminio del pueblo palestino, uno de los alumnos dio a conocer su interrogante respecto a cómo era posible aceptar, desde el punto de vista del derecho internacional, que una entidad como la israelí y la ideología sionista que la sustenta, podía seguir formando parte de organismos de lo que suelen llamar la comunidad internacional.

Concepto el de comunidad internacional que resulta ser un eufemismo, pues en realidad, esa supuesta colectividad de países es, en la realidad, simplemente el dominio de unos cuantos países occidentales, cuya esencia radica que sólo existe aquello a lo cual ellos le dan su visto bueno. Ejemplo de ello lo hemos visto en los últimos días cuando los gobiernos de tres países europeos: Noruega, Irlanda, España (1) decidieron reconocer al Estado palestino cuando esa realidad tenía varios años por parte de 140 países del mundo. Pero…la narrativa occidental le ha dado una dimensión casi heroica a una decisión política oportunista de estos gobiernos, de tal manera de no quedar a la vera del camino, como gobiernos arrastrados por el contagio de una entidad paria como es el régimen nacionalsionista. Para gran parte de la humanidad la cercanía con el ente infanticida es constituirse en socios indecentes y hay que alejarse, al menos nominalmente de ello, aunque sigan proporcionando armas, dinero y apretones fraternales tras las cámaras. Incluyendo en esto, incluso a los organismos y entidades internacionales que se supone creadas para garantizar la paz y las relaciones cordiales en amplios ámbitos del quehacer en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial.

La verdadera Comunidad Internacional (2)

Me refiero, por ejemplo, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus instituciones dependientes: como la UNICEF, UNESCO, OMS, AIEA (2) organismos deportivas como la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) todos ellos dominados por países como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania que suelen desgarrar vestiduras cuando refieren la necesidad de castigar la violación a los derechos humanos, impedir la participación en eventos deportivos y culturales de aquellos países gobernados por los países enemigos, léase: irán, Venezuela, Cuba, Siria, El Líbano, Irak, Irán, Corea del Norte, China, Rusia entre otros y, sin embargo, cuando se trata del ente infanticida sionista simplemente se impone la complicidad y la impunidad. No se toma medida alguna para que ese régimen genocida sea castigado y entre en la categoría de paria. Entiendo por el término paria aquel concepto que denota una mirada peyorativa, despreciativa, señalando en su marco conceptual a aquellos seres humanos y/o sus entidades – en este caso la entidad nacionalsionista israelí - como creaciones marginales, necesarios de eliminar, invisibilizar, castigar, despreciarlos, condenarlos al basurero de la historia, a la humillación y la mofa.

En agosto del año 2016, Sima Vaknin, directora del ministerio de asuntos estratégicos del régimen sionista declaró que “todo el mundo ve a Israel como un régimen paria y que el trabajo que se debe realizar es cambiar esa visión al cabo de una década” (3). Para ello, la entidad sionista encargó, a la propia Sima Vaknin y al Ministerio de Seguridad Interna y Asuntos Estratégicos presidido en aquel tiempo por Gilad Erdan (actual embajador sionista ante la ONU) la conformación de un equipo multiministerial, que permitiera la creación de una “nueva narrativa que obligue al mundo a respetar al régimen israelí”. Bajo ese prisma, sin duda, que desde el inicio esta misión estaba destinada al fracaso, pues no se puede “obligar” al mundo a mirar con simpatía ni ofrecer apoyo a un régimen colonizador, racista, genocida, criminal como el israelí.

Las alianzas no se compran sin que ello signifique una precariedad, que se rompe a la primera de problemas o el desprestigio signifique la posibilidad de perder el poder ante la indignación de las sociedades que exigen el fin del exterminio en Palestina, romper relaciones con el ente nacionalsionista e incluso avanzar más allá del mero reconocimiento político a palestina. “Queremos que la mayor parte del trabajo del ministerio de asuntos exteriores sea clasificada” declaró Vaknim. Esto, pues existe una gran “sensibilidad y no puedo incluso discutirlo en público, ya que gran parte de lo que hacemos está debajo del radar” Hoy ese secreto se hace imposible porque nuestras sociedades han salido a la calle a defender el derecho a existir del pueblo palestino.

Tenía la razón la funcionaria sionista, pues el mundo: que es hablar de sus organizaciones y movimientos sociales más que sus gobiernos consideran a la entidad nacionalsionista como un paria. Una sociedad cuya conducta está fuera de las normas que la comunidad internacional se ha dotado. Por ello, un régimen de estas características debe esforzarse – en forma estéril y multimillonaria en su caso - por tratar de revertir tal visión. Difícil para quien tiene en esencia una conducta criminal, bajo los más disímiles argumentos, violador de los derechos humanos del pueblo palestino cuyo territorio tiene bajo ocupación y que no ha cumplido ninguna de las 86 resoluciones emanadas de las Naciones Unidas desde el año 1948 cuando fue creada artificiosamente creada como entidad.

Israel debe caer en el basurero de la historia, no es posible seguir aceptando su existencia bajo el marco del control sionista. El fin de las agresiones contra los países de Asia Occidental por parte del nazisionismo y su influencia malsana en otras regiones del mundo exige que el ente israelí sea expulsado del máximo organismo internacional por su labor desestabilizadora, agresiva, criminal y sobre todo por su carácter de ocupante y colonizador de territorios en Palestina, Siria y El Líbano. Israel es evidentemente un régimen paria, aunque algunos exfuncionarios de gobierno de esta entidad sostengan que va camino de ello. Tal es el caso de Alon Pinkas, quien fue jefe de gabinete de cuatro ministros de Exteriores de Israel y participó en los diálogos israelo-palestinos que siguieron a la cumbre de Camp David en el año 2000 y que afirma “se presenta un panorama sombrío de un país que todavía no es un paria, pero que cada vez más está aislado y señalado” (4).

Una entidad paria es hablar, cuando se trata del nacionalsionismo es hablar del conjunto de la sociedad israelí. No está exenta de responsabilidad gran parte de los israelíes pues son ellos los que han avalado internamente la política de exterminio, de ocupación y colonización que se ha llevado a cabo contra el pueblo palestino. “Por cuanto muchos se afanen ahora en afirmar que toda la culpa es de Netanyahu y de su gobierno de extrema derecha, hay que recordar que según los sondeos la gran mayoría de los israelíes están conformes con que continúe la matanza de Gaza con el objetivo utópico de acabar con Hamas” (5) Prueba de ello es que miremos en profundidad el actuar de esta sociedad de colonos, a los cuales hemos visto salir por cientos de miles para marchar contra el gobierno de Netanyahu y sus leyes que favorecen a los sectores ultrarreligiosos y más extremistas que la propia sociedad violenta. Esos manifestantes no piden paz, no exigen el fin del exterminio del pueblo palestino, ni el fin de los asentamientos, sino que más sangre y el fin de un gobierno que consideran incapaz de acabar con lo que llaman, al estilo nazi “la cuestión palestina”.

Pablo Jofré Leal

Artículo Para HispanTV

Permitida su reproducción citando la fuente