‘No a imposición imperialista’: Nicaragua inicia su retiro de la OEA

Nicaragua inicia el proceso para apartarse de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tras resaltar que nunca aceptará imposiciones imperialistas.

“Nosotros no queremos y decidimos no seguir ya [en la OEA]. Ya lo habíamos decidido [en noviembre de 2021], pero nos querían tener allí a la fuerza y no hay pueblo que acepte imposiciones cuando tiene dignidad y Nicaragua tiene dignidad y no acepta imposiciones”, señaló el sábado el mandatario nicaragüense en un discurso con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.

En este sentido, Ortega resaltó que Nicaragua y su pueblo están llenos de dignidad y que no aceptan imposiciones de ningún gobierno imperialista, ni de la OEA, pues, a su juicio, es un organismo que no respeta el derecho internacional al igual que la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El jefe de Estado añadió que los países que están sometidos al imperio estadounidense “comenzaron a condenar, otros le creyeron al secretario [general de OEA, Luis Almagro], a quien no se le puede creer nada y nos comenzaron a condenar también”, lamentó.

“Se dejaron llevar por una mentira para condenar a Nicaragua, condena que un honor nos hace. ¿Quiénes nos condenan?, los vendepatrias, los traidores, los que no tiene amor ni dignidad para sus pueblos”, acusó.

Nicaragua anunció el pasado domingo la retirada de sus representantes ante la OEA y el cierre de la oficina del organismo en Managua (capital).

Esto, mientras que el Gobierno de Daniel Ortega anunció a finales del año pasado el retiro de Nicaragua de la OEA, que desconoció su elección para un cuarto mandato consecutivo.

Es de mencionar, según los protocolos, la salida debía ocurrir en un lapso de dos años para que Nicaragua culminara con los compromisos pendientes que pudiera tener con el organismo.

rth/ctl/fmk