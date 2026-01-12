El 2025 marca un año de cambios en México

El 2025 marca un año de cambios históricos para los gobiernos de izquierda en México, con transformaciones en los ámbitos político, económico y social.

El 2025 tuvo dos vertientes para los mexicanos, una, la continuidad de los programas sociales que reciben 33 millones de personas. Este año, se llegó al 98% de la meta establecida en enero. Para lograrla, hubo un incremento histórico del presupuesto que alcanzó la cifra de un billón de pesos. La otra, la elección inédita de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum logró más cambios constitucionales con el apoyo de las mayorías de Morena en el Congreso.

En economía, fue un año marcado por las tensiones con Estados Unidos, que amenaza con renegociar el acuerdo comercial trilateral de América del Norte y la imposición de aranceles a México con cualquier pretexto, pero hubo excelentes noticias: aumentó la inversión extranjera, la inflación subió, pero sin estar fuera de control. El avance más celebrado por las clases más desprotegidas fue el incremento al salario mínimo; en 2025, superó tres veces la inflación. Estos logros. Llevaron este año a la presidenta Sheinbaum al 70% de aceptación popular.

Hubo cambios en la estrategia de seguridad. El Congreso aprobó la Ley contra la Extorsión. La localización del Rancho Izaguirre en Jalisco, donde se encontraron restos humanos, y que fue señalado como campo de exterminio y adiestramiento por grupos criminales, acaparó durante meses los titulares, pero esto provocó el aceleramiento de la estrategia de seguridad contra el crimen.

El 2025 fue un año en el que Michoacán fue noticia recurrente por el asesinato del alcalde de Uruapan, pero también por los desastres naturales como las lluvias torrenciales en Veracruz e Hidalgo que dejaron 60 muertos en las dos entidades.

Arturo Calvillo, Ciudad de México.

zmo/hnb