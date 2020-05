Crece la disputa entre empresarios y el presidente de México

En México, crece la disputa entre empresarios y AMLO. La iniciativa privada pide más inversión, mientras que el gobierno privilegia el apoyo a los más pobres.

En México aumentó la distancia entre empresarios y Gobierno Federal. El anuncio de que el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) darán créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas provocó reacciones negativas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El presidente dijo que no quiere endeudar más al país en caso de que las 30 mil empresas a las que se les prestará un total de 12 mil millones de dólares y esto se pueda convertir en deuda pública.

Aseguró que no habrá respaldo del gobierno en esta operación que es totalmente privada. La Confederación Patronal dijo que el presidente no ayuda y no se deja ayudar. Asegura que los empresarios no deben permitir más señalamientos en su contra.

Los empresarios señalan que es el momento de dar soluciones y no de confrontaciones.

En lo que sí coinciden los empresarios y Gobierno Federal es en proteger a las clases más desfavorecidas en estos momentos de bajo crecimiento económico y de aumento de casos de coronavirus. Lo que sí es una realidad es que 200 mil empresas están en peligro de cierre, afirman estudios de la iniciativa privada.

Arturo Calvillo, México

akm/hnb