Nueva estrategia de seguridad de Trump provoca rechazo de líderes europeos

La nueva estrategia de seguridad de Trump critica a la Unión Europea (UE) por erosionar libertades en el viejo continente, provocando rechazo de líderes europeos.

La nueva estrategia de Trump provoca rechazo de líderes europeos, como Kallas y Merz, quienes calificaron las acusaciones de ridículas e inaceptables.

La administración de Donald Trump ha redefinido su estrategia de seguridad nacional, criticando a Europa por erosionar la libertad política, soberanía e identidad nacional.

La iniciativa ha creado tensiones entre EE.UU. y los países europeos.

La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, tachó de “ridículas” las acusaciones del Gobierno de Trump contra Europa en su Estrategia de Seguridad Nacional, en las que carga contra el bloque por ser parte de los "problemas" del continente.

Por su parte, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, calificó de inaceptables las consideraciones sobre Europa contenidas en el documento de EE.UU. Además, denunció las injerencias de Washington en asuntos internos del continente europeo y rechazó las acusaciones infundadas de la Administración Trump.

Merz afirmó que el documento continúa el enfoque de “América primero”, del presidente Donald Trump, pero advirtió que marginar a los aliados no sirve a los intereses de Estados Unidos.

En el documento sobre la estrategia de seguridad se asegura que Europa está amenazada por la baja tasa de nacimientos y por la falta de libertad de expresión, y se dice que Washington tiene que procurar cooperar con partidos patrióticos.

kmd/rba