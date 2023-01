Macron afirma que no pedirá perdón a Argelia por su colonización

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirma que no pedirá disculpas a Argelia por la colonización de su país a esa nación africana por más de 130 años.

“No tengo que pedir perdón, ese no es el punto. No pediré perdón a Argelia”, sostuvo el mandatario galo en una entrevista publicada el miércoles por el seminario local Le Point, en respuesta a las solicitudes de disculpas formuladas por parte del país africano.

Macron argumentó que mantener vivo un recuerdo e historia no es un acto de equilibrismo, pues hay algo “incomprensible”, “inverificable” y o tal vez “imperdonable”, y recomendó “mirar de frente” a la historia francesa.

A juicio del presidente del país europeo, la capacidad de afrontar este antecedente en las relaciones de los dos países, que quedaron estancados en 1962, coadyuvaría a la formación de un nexo bilateral normal y fructífero. “Lo peor sería concluir que pedimos perdón y cada uno sigue su propio camino”, agregó.

Macron, en su campaña electoral de 2017, consideró la colonización francesa en Argelia como un “crimen contra la humanidad” y “una verdadera barbarie”, insistiendo en que “debemos hacer frente presentando nuestras disculpas a aquellos afectados”.

Desde el siglo XVII hasta el siglo XX, Francia fue un país con numerosas colonias alrededor del mundo entero. Aunque el país europeo tuvo colonias en casi todos los continentes, las más importantes eran las de África.

El primero de noviembre de 1954, el Frente Nacional de Liberación de Argelia se propuso obtener la independencia de su país, y con el apoyo de los habitantes originarios, logró el 19 de marzo de 1962 terminar con la colonización francesa.

Varios partidos políticos argelinos denuncian la negativa de las autoridades francesas a reconocer o indemnizar material y moralmente los crímenes cometidos por la Francia colonial en Argelia, en alusión a las víctimas de los 210 ensayos nucleares franceses en el Sáhara argelino y en la Polinesia francesa, en los que participaron unos 150 mil civiles y militares entre 1960 y 1996.

