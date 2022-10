Se agrava la crisis en Francia por la huelga en las refinerías

Situación crítica en Francia por la huelga en refinerías, iniciadas desde hace más de tres semanas, que ha involucrado a seis de las siete refinerías del país.

El gobierno anunció la segunda requisa de personal en algunas fábricas para intentar limitar la escasez de combustible. Medida criticada por el Sindicato CGT.

Una de cada tres gasolineras del país, sigue sin combustible este jueves, por el paro. Los paros, han provocado el desabastecimiento de la mayoría de gasolineras. Una de cada tres gasolineras en Francia sigue sin combustible

Por cómo marchan las cosas, no se prevé una pronta normalización del abastecimiento de carburantes. Pues la refinería gala Total Energies, no ha aceptado la demanda del sindicato Confederación General del Trabajo, de una subida del 10 % del salario, para compensar las pérdidas de poder adquisitivo de la inflación y beneficiarse de los ingresos excepcionales de los últimos meses. La Compañía se niega a negociar mientras no se vuelva a la actividad. Algo que ha criticado incluso el Gobierno.

Para resolver la crisis, el Gobierno se ha respaldado en la requisición de trabajadores petroquímicos, que están en huelga. Es decir forzarlos a volver al trabajo. Una medida drástica que según CGT, echa más leña al fuego. Ante eso, el mayor sindicato francés pretende ampliar el paro.

Esto vaticina la agudización de la crisis. Más bloqueos. Y cada vez menos combustible. Hasta ahora hay falta combustible en un 30% de las gasolineras del país.

