Vídeo: Lanzan cohetes a posiciones israelíes en frontera libanesa

Medios locales informan del lanzamiento de cohetes contra las posiciones israelíes en la frontera con El Líbano, y la activación de sirenas de ataque en la zona.

El ejército israelí ha comunicado este lunes por la noche que los cohetes no lograron cruzar la línea de separación y que ha respondido el ataque con fuego de artillería contra “las bases de los lanzamientos” en El Líbano.

Sin embargo, los medios israelíes, entre ellos los diarios The Jerusalem Post y The Times of Israel, han anunciado que fuertes explosiones hicieron sonar las sirenas de alerta cerca de un kibutz (comuna agrícola israelí) de Misgav Am. De momento, no hay informes de posibles víctimas o daños materiales de este intercambio de fuego.

El régimen israelí ha optado también por abrir refugios antiaéreos en comunidades del norte, ubicadas a 0,4 km de la línea de separación.

Además, las fuerzas de guerra de Israel han disparado bengalas al aire a lo largo de la línea divisoria con El Líbano para asegurase de que no haya habido intentos de infiltración, según el portal israelí N12.

Se trata del segundo incidente de este tipo durante la última semana. El primero ocurrió el jueves cuando se lanzaron tres cohetes desde el sur del territorio libanés hacia la parte norteña del territorio ocupado por Israel.

El secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), Seyed Hasan Nasralá, afirmó el 7 de mayo que se ven los signos de la debilidad y el declive de Israel, mientras subrayó la preocupación del régimen de Tel Aviv por el avance de las capacidades militares de la Resistencia.

Desde las últimas horas del 10 de mayo, el ejército israelí y los grupos de Resistencia palestina en la Franja de Gaza se enfrascaron en un intercambio de ataques, encaminados a convertirse en la mayor escalada entre las partes desde 2014.

