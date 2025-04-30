Estudiante de Columbia liberado dice a Trump: “no te tengo miedo”

El estudiante universitario Mohsen Mahdawi recuperó su libertad, tras dos semanas de detención en medio de la persecución contra activistas propalestinos en EE.UU.

“Lo voy a decir alto y claro, al presidente de Estados Unidos y a su Gobierno: no me dais miedo”, dijo Mahdawi, tras su liberación, y expresó solidaridad con el pueblo palestino: “siento su dolor, veo su sufrimiento y veo la libertad, y es muy pronto”, remarcó.

Este miércoles en Burlington, Vermont, el juez de distrito Geoffrey Crawford dictaminó que de la Universidad de Columbia Mahdawi podía abandonar el Centro Correccional Estatal del Noroeste, donde estuvo detenido desde que funcionarios de inmigración lo arrestaran semanas atrás, a pesar de que el estudiante es titular de una tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos.

“Las dos semanas de detención hasta la fecha demuestran un gran daño para una persona que no ha sido acusada de ningún delito”, declaró Crawford en una audiencia. “Mahdawi, ordenaré tu liberación”, sentenció el juez.

El arresto del estudiante de la Universidad de Columbia se enmarca en una escalada de persecución, desatada por la administración de Donald Trump, contra estudiantes y académicos que han participado en manifestaciones en rechazo al genocidio en Gaza o han expresado apoyo a la causa palestina. Su detención sucedió a la de Mahmud Jalill, otro activista de Columbia apresado por igual motivo y con órdenes de deportación.

En este caso, el juez Crawford afirmó que la evidencia presentada “sugiere que Mahdawi no representa un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad, y su liberación no interferirá con sus procedimientos de deportación”, mientras ordenó que Mahdawi sea liberado de prisión bajo fianza, en espera de la resolución de su caso en un tribunal federal.

Look at this video: a *huge* crowd of Vermonters swaying alongside Mohsen right after he was freed, singing "We Shall Overcome"



Signs reading "Hands off our students" & "free speech" are peppered in between large Palestine flags

Poco después de su detención, los abogados de Mahdawi denunciaron que el joven fue retenido por funcionarios de inmigración durante un control de rutina y luego arrestado, según consignaron los juristas en una solicitud judicial presentada para su liberación.

La orden de liberación permite a Mahdawi seguir residiendo en Vermont y viajar a Nueva York para asistir a la escuela y reunirse con sus abogados. Su caso en el tribunal federal continuará junto con otros procedimientos de inmigración.

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos y el propio presidente Donald Trump han amenazado públicamente, deportado, detenido y revocado visas a estudiantes extranjeros que tengan vínculos con las protestas a favor de Palestina que sacudieron a Estados Unidos el pasado año 2024. Washington canceló visas de al menos 300 estudiantes extranjeros.

