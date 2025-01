Trump pide a Arabia Saudí que invierta 1 billón de dólares en EEUU

El presidente Donald Trump instó a Arabia Saudí a incrementar su inversión en Estados Unidos hasta alcanzar 1 billón de dólares, con el fin de apoyar las ambiciones económicas globales del reino.

En comentarios hechos a través de videoconferencia durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el jueves, Trump señaló que Riad había planeado invertir 600 mil millones de dólares en la economía estadounidense, pero advirtió que esa cifra no sería suficiente y debería elevarse a 1 billón.

“Le pediré al príncipe heredero, que es un tipo fantástico, que redondee la cifra a un billón de dólares. Creo que lo harán porque hemos sido muy buenos con ellos”, añadió.

Ese mismo día, la agencia de noticias estatal de Arabia Saudí (SPA) informó que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, quien es el gobernante de facto del reino, había comunicado a Trump que el país estaba dispuesto a invertir 600 mil millones de dólares en los próximos cuatro años.

La Casa Blanca confirmó la conversación telefónica entre ambos líderes, indicando que “discutieron las ambiciones económicas internacionales de Arabia Saudí para los próximos cuatro años, así como oportunidades de comercio y otros aspectos para aumentar la prosperidad mutua entre Estados Unidos y Arabia Saudí”.

Durante su intervención en Davos, Trump también destacó que presionaría a Arabia Saudí y a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para que reduzcan el precio del petróleo, afirmando que esto podría contribuir al fin de la guerra en Ucrania. “Hay que reducirlo, y, francamente, me sorprende que no lo hayan hecho antes de las elecciones. No demostraron mucho cariño al no hacerlo”, comentó Trump.

El presidente estadounidense subrayó que “me sorprendió un poco. Si el precio bajara, la guerra entre Rusia y Ucrania terminaría inmediatamente. En este momento, el precio es lo suficientemente alto como para que esa guerra continúe”.

En reiteradas ocasiones, el mandatario estadounidense ha indicado que el reino árabe es incapaz de protegerse y que no sobreviviría sin el apoyo de Washington.

Incluso, en su campaña electoral, catalogó a Riad de una “vaca lechera” y “una novia fea y rica”, con quien Estados Unidos debe construir una alianza, hasta que su riqueza se acabe.

