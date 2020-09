EEUU aplica una política racista a nivel mundial

Una periodista denuncia la política racista de Estados Unidos tanto contra su propia población como contra la comunidad internacional.

En una entrevista concedida este sábado a HispanTV, la periodista Rosalba Alarcón Peña ha abordado las continuas manifestaciones antirracistas que repudian la violencia policial contra la gente de color y las minorías en Estados Unidos.

El caso del asesinato de George Floyd no es nada nuevo, pues la Policía estadounidense está entrenada para asesinar a la gente y no proteger a la población. Tales actos delictivos y crímenes atroces no son nada extraño para ellos, ha deplorado.

La periodista acusa a Washington de implementar desde siempre una doctrina “racista”, “discriminatoria” y “supremacista”, no solo contra los estadounidenses sino a nivel mundial.

En este sentido, ha llamado a los manifestantes a exigir al Gobierno estadounidense que cambie su doctrina criminal, pues es la única forma de poder resolver el problema.

“Los manifestantes tienen que tener claro lo siguiente, y es trabajar sobre la exigencia del cambio de una doctrina de EE.UU. (…) La vida no tiene ni colores políticos, ni debe servir para la campaña, la vida se debe respetar independientemente de quién sea y creo que eso lo que los movimientos sociales deben de manejar dentro de su discurso”, ha señalado.

Desde el 25 de mayo, cuando el afrodescendiente George Floyd murió a manos de un policía blanco en Minesota, muchas ciudades del país norteamericano se han convertido en escenario de multitudinarias protestas en contra del racismo sistemático y la violencia policial.

La brutalidad de la Policía de EE.UU., que es la sexta causa de muerte entre los jóvenes afrodescendientes, ha sido ampliamente criticada por diversas organizaciones de derechos humanos. Denuncian, a su vez, que el aumento de la violencia racial en EE.UU., un sistema inherentemente racista, se debe a las políticas segregacionistas del presidente Donald Trump.

Fuente: HispanTV Noticias

mnz/hnb/nii/