Trump lanza fuerte ataque a movimiento antirracista en EEUU

El presidente Donald Trump lanza sus ataques más directos hasta la fecha contra el movimiento antirracista y la brutalidad policial en EE.UU.

A través de la red social Twitter, el mandatario estadounidense, aprovechando una cita de un hombre que dirige un grupo que imita a Black Lives Matter (las vidas negras importan) y un canto que no es popular entre los manifestantes antirracistas, enfatizó que el movimiento de justicia racial representa una amenaza nacional.

En su tuit, Trump describió falsamente a Walter “Hawk” Newsome como un “líder de Black Lives Matter”. Pero en realidad, Newsome ha enfurecido repetidamente a los fundadores del movimiento por adoptar el nombre y recaudar dinero.

“El líder de Black Lives Matter afirma: ‘Si Estados Unidos no nos da lo que queremos, quemaremos este sistema y lo reemplazaremos’. ¡Esto es traición, seducción, insurrección!”, escribió el jueves Trump en referencia a unas declaraciones de Newsome a la cadena Fox.

Por otra parte, el presidente republicano afirmó en la misma jornada que algunos manifestantes cantaron: “Pigs in a Blanket, Fry 'Em Like Bacon” (Cerdos en una manta, fríelos como tocino), lo que, según él, es una forma de pedir “matar a la policía”. Sin embargo, ese cántico no es uno de los habituales entre los manifestantes que han desfilado en Nueva York para protestar a raíz de la muerte del afroestadounidense George Floyd, asfixiado por un policía blanco durante su arresto a finales de mayo en Mineápolis.

El miércoles, el Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono) anunció que “movilizó a cerca de 400 miembros de la Guardia Nacional” para reprimir las manifestaciones contra el racismo y la violencia policial, sumándose a las decenas de otros militares que fueron anteriormente desplegados en Washington.

La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció el martes que, durante las protestas desatadas contra la violencia policial en EE.UU., las fuerzas del orden público “cometieron violaciones generalizadas y atroces de los derechos humanos” contra los manifestantes.

rtk/ncl/msf