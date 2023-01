Élites mundiales se congregan en Davos bajo el lema cooperar en un mundo fragmentado

Las élites políticas y económicas mundiales se reúnen en Davos (Suiza) con el lema de cooperar en un mundo fragmentado, donde se abordarán temas importantes.

Durante la reunión nominada como sesión liderazgo para América Latina, el presidente, Gustavo Petro, reiteró la necesidad de luchar contra las drogas en América Latina.

Además del mandatario colombiano, han sido presente en la sesión los Presidentes de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, y de Ecuador, Guillermo Lasso, y la Vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña.

Dijo que no se puede pacificar a Colombia sino con una visión territorial es decir, si no se debate con Estados Unidos la política antidrogas, lo que ha fracasado hasta la fecha, serán serios problemas. Agregó que se debe comenzar este diálogo. Afirmó que no debe ser Colombia-Estados Unidos, debe ser con las Américas frente al mundo, porque la política tiene que variar.

Subrayó que el tema de drogas ya no es un problema colombiano, es un problema multinacional, con algunas organizaciones dominantes como las que se han instalado criminalmente en México que logran tener una posición de dominio.

Con la llegada de los presidentes del partido izquierda del poder en países de América Latina como Colombia y Brasil el tema de integración total de continente latinoamericano ya se ha vuelto a un asunto importante. La integración se ve vital para que los países de América Latina tendrán la paz total otra vez.

