Informe: Irán tiene exacta ubicación de arsenales de armas de Israel

Irán tiene la ubicación exacta de nuevos depósitos de armas nucleares del régimen israelí, los cuales podrían ser un blanco fácil para el país persa.

En una entrevista concedida el jueves a la cadena catarí Al-Jazeera, una fuente iraní, bajo condición de anonimato, confirmó que Irán envió al régimen de Tel Aviv, a través de un país europeo, un archivo de fotos y mapas que muestran la localización de los arsenales de armas nucleares, biológicas y químicas israelíes.

Según la fuente, Israel había cambiado previamente la ubicación de sus almacenes militares estratégicas, pero el archivo recién enviado por Teherán incluye imágenes de las nuevas ubicaciones.

Asimismo, señaló que la mayoría de las fotos fueron capturadas desde el suelo y no desde el espacio. De hecho, aseveró la fuente, “Teherán enfatizó que estos almacenes e instalaciones serán su objetivo si Israel decide iniciar una guerra contra Irán”.

En este contexto, la cuenta de Twitter de Intel Sky, que se especializa en análisis de riesgo internacional, y monitoreo de la aviación internacional, había confirmado, anteriormente, que el país persa atacará a todos estos objetivos “en el primer enfrentamiento militar” con el régimen de Tel Aviv.

La información sale a la luz después de que el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, emitiera el lunes una fuerte advertencia a los israelíes contra cualquier movimiento que tendrá como objetivo dañar al país persa.

“Si ellos [los israelíes] cometen el más mínimo error, las Fuerzas Armadas de Irán les responderán. Su más mínimo movimiento no está oculto a nuestras Fuerzas Armadas”, advirtió el mandatario iraní en el marco de las celebraciones del Día Nacional del Ejército en Teherán, capital de Irán.

Ante tal situación, el diario The Times of Israel reveló en marzo que el régimen de Israel ha adherido el sistema de alerta de misiles ‘Rocío del Cielo (Sky Dew, en inglés)’ a su fuerza aérea por temor a ataques misilísticos y con aviones no tripulados (drones) de la República Islámica de Irán.

mdh/mrg