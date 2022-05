Arqueólogos hallan más de 80 tumbas de diferentes estilos en Egipto

الكشف عن أحد نقاط التفتيش والمراقبة وبقايا معبد وما يقرب من 85 مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج

The discovery of a checkpoint and the remains of a temple, and nearly 85 tombs from the Ptolemaic period in Sohag pic.twitter.com/lXTnt4568a