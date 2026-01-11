“Hegemón criminal y descontrolado”: Cuba responde a amenazas de Trump

Cuba ha respondido a la advertencia del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien instó a las autoridades de la isla a negociar antes de que “sea demasiado tarde”.

En un mensaje en redes sociales, Trump ha señalado que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

En respuesta, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha afirmado este domingo en X que “a diferencia de EE.UU., no tenemos un Gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”.

El ministro de Asuntos Exteriores también ha enfatizado que Cuba “tiene absoluto derecho a importar combustible desde los mercados dispuestos a exportarlo, además de ejercer su derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU.”.

“El derecho y la justicia están de parte de Cuba”, ha destacado Rodríguez.

Hegemón criminal y descontrolado

Al mismo tiempo, el canciller ha acusado a Washington de comportarse como un “hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”.

En reacción a la declaración de Trump de que La Habana recibía “grandes cantidades” de petróleo desde Venezuela a cambio de proporcionar servicios de seguridad, ha zanjado que Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país”.

Amenazas de Trump contra Cuba

Tras la agresión militar de EE.UU. contra Venezuela, que culminó el sábado 3 de enero con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la Administración de Trump ha incrementado las amenazas contra la isla caribeña.

El mandatario republicano aseveró que “Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no más”.

En este sentido, Trump proclamó que “ahora Venezuela cuenta con Estados Unidos, el Ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!) para protegerla, y la protegeremos”.

El mandatario afirmó que “entrar y destrozar” Cuba podría ser la única opción que queda para forzar un cambio.

En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró durante un encuentro con ejecutivos petroleros que las autoridades cubanas han optado por “tener control político sobre el pueblo antes que una economía que funcione”.

