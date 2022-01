Alerta roja: Sionistas y monarquía marroquí en Chile

Este 2021 los regímenes de Marruecos e Israel han intensificado su accionar en Latinoamérica. ¿Qué objetivos persiguen en la región de Sudamérica?

Durante el año que se acerca a su fin el régimen de Marruecos y el sionista han intensificado su accionar en Latinoamérica destinado a generar redes de apoyo, que generen, ya sea un silencio cómplice, como también negarse o abstenerse en caso de votaciones en organismos internacionales, donde se condenen sus políticas de ocupación y colonización de los pueblos saharaui y palestino, respectivamente.

Sionismo

En el caso del lobby sionista en Chile en particular y en Latinoamérica en general, mueve sus tentáculos en aras de lograr una serie de objetivos. Primero, penetrar con su ideología en gobiernos, grupos religiosos, ejércitos y policías del continente. Ya en Chile lo hizo en forma profunda bajo el agonizante gobierno de Sebastián Piñera y s mueve en forma activa usando su influencia en los medios de información afines, políticos pro-sionistas y además, con la realidad de una coalición como Apruebo Dignidad, que tiene enormes agujeros en la formación política internacional, que es caldo de cultivo de la ignorancia en este ámbito de la acción de gobierno.

En segundo lugar, el ente sionista y su hasbara trabajó intensamente en crear alianzas destinadas a contrarrestar la solidaridad y apoyo a la causa palestina: política, parlamentaria, mediática, institucional. Ya sea mediante la intoxicación mediática o lisa y llanamente la amenaza y el chantaje. En tercer lugar, está el objetivo de enquistar en las legislaciones nacionales – ya lo hizo en Argentina, Uruguay, Honduras, El Salvador, España, Canadá Estados Unidos, entre otros – la definición y práctica del antisemitismo de tal manera de impedir, por vías legales, la crítica al sionismo como ideología criminal. Una definición establecida por la sionista Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés) “El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”. La paradoja desvergonzada del que se ha presentado durante décadas como víctima convertida en victimario del pueblo palestino.

En cuarto lugar, el régimen sionista está enfrascado en su búsqueda de mercados, tanto para su industria y tecnología militar, como se ejemplifica con la licitación adjudicada por 130 millones de dólares a la empresa israelí ImageSat International1 para la construcción de 10 satélites cuya información obtenida irá a parar, en un porcentaje importante a manos de la entidad israelí. Eso, unido a los hechos de corrupción que involucran a las empresas de armas de la entidad infanticida: Rafael Advance Defense Systems, Elbit Systems Land and C4 Tadiran, por facturas duplicadas que sobrepasan los 200 millones de dólares2.

En quinto lugar, se encuentra la creación de grupos de interés con líderes de opinión como es el llamado Guardianes de la Memoria. Con personajes como el escritor y activista gay Pablo Simonetti. La periodista Mercedes Ducci. La animadora Tonka Tomicic (casada con el gurú espiritual y creyente judío involucrado en tráfico internacional de joyas conocido como Parived). Se suma el Psiquiatra Marco Antonio de la Parra, el político socialista José Antonio Viera Gallo. Figuras públicas, investidas como “guardianes”, que se supone apadrinan a sobrevivientes del Holocausto avecindados en Chile, para que ese recuerdo sea permanente. Guardianes que tienen recuerdo unilateral, pues nada dicen de los crímenes cometidos por este Israel que los convoca a su crónica conducta exclusiva y excluyente de sostener, que las únicas víctimas en el mundo, dignas de recordarse son los ciudadanos europeos de creencia judía asesinados por el nacionalsocialismo. Cuando se trata de los palestinos asesinados por decenas de miles, hombres, mujeres y niños palestinos, por este régimen nacionalsionista, desde el año 1948 a la fecha, los guardianes de la memoria sufren de amnesia.

Guardianes de la Memoria Sionista; Régimen Alauí

En el caso del Lobby Marroquí, sus objetivos son muy similares al de su hermano putativo sionista. Primero, contrarrestar el apoyo y reconocimiento a la causa saharaui e impedir, por tanto, su derecho a la autodeterminación en todos los organismos y foros internacionales. Como no, en segundo lugar, financiar a políticos y parlamentarios de tal forma de conformar comités chileno-marroquí y con ello el concretar grupos de presión pro-monarquía marroquí. Labor que se paga generosamente con invitaciones al país magrebí, donde suelen ser atendidos con pródiga abundancia acompañado de la tergiversación de la historia y el pago de favores, que incluye el financiamiento de campañas políticas como fue reconocido por un parlamentario a este cronista señalando que educadamente rechazo esta “ayuda desinteresada” que marca la exigencia de asumir la marroquinidad del Sahara occidental y sumarse al coro de infundios y mentiras contra la lucha del pueblo saharaui.

Se ubica, en tercer plano, la labor de conformar fundaciones en Latinoamérica bajo la excusa de estrechar alianzas entre áfrica y Latinoamérica, bajo la mascarada de financiar el arte, la literatura, la música. Tal es el caso de la Fundación África-Latinoamérica Siglo XXI – creada en enero de este año 2021 - que reúne a personajes chilenos como el pianista Roberto Bravo, el ex diplomático José Rodríguez Elizondo, al pintor Mario Toral, al rector de la Universidad de Talca Álvaro Rojas, conocido lobista del reino de Marruecos en el país3 Se llama a estas figuras públicas para presentar esta Fundación como una entidad transversal, aséptica, creada para mostrar la riqueza de la cultura de Marruecos e invisibilizar al pueblo saharaui, mostrándolos como parte de Marruecos.

El lobby requiere medios de información, que estén al servicio del financista, no importando si ello traiciona principios y hasta conductas defendidas con anterioridad como es el caso del periodista Francisco Martorell y su medio El periodista. Sumemos al periodista Francisco Martorell y su revista El Periodista, un medio donde habitualmente los artículos representan loas a quien seguramente aporta a que este medio siga saliendo. Martorell publicó un artículo en la sección internacional el 14 de marzo del 2021 titulado “El milagro marroquí: el país africano modelo en control de la pandemia y vacunación” donde afirma que sus medidas para evitar los contagios, así como el plan de vacunación, son alabadas por organismos internacionales, como la OMS, personalidades y diversos gobiernos4. Un artículo con muchas similitudes a la carta enviada por la embajadora de Marruecos en Chile y publicada en El Mostrador.

En artículos relacionados con el tema saharaui, aparecidos en segundopaso.es Resulta una incógnita este viraje de Martorell (aunque podemos imaginarlo) considerando que conoce los campamentos saharauis en Tinduf, sabe de la acción colonizadora y de ocupación contra un pueblo que lo acogió en sus campamentos de refugiados, invitado por el gobierno saharaui y presentando esa experiencia, en formato audiovisual en el local de le Monde Diplomatique en diciembre del año 2011 ¿Qué te pasó Francisco? ¿Podríamos preguntarnos, hay algo con los marroquíes que no sabemos con certeza?

¿Qué pasó con aquel periodista que en mayo del año 2012 participó como expositor en el “Programa Seminario Política exterior chilena y su deuda con el Pueblo Saharaui” organizado por la vicepresidencia del Senado chileno y donde los panelistas calificaron de “deuda pendiente la cuestión del reconocimiento de la República árabe saharaui democrática por parte del Estado de Chile “, así como «la deuda de la sociedad chilena en generar acciones de solidaridad internacionalista y de sensibilización y toma de conciencia frente a la justa lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación”.5

Francisco Martorell en la época que defendía al pueblo saharaui

Otra de las líneas de trabajo del lobby de la monarquía de Mohamed VI es diversificar la oferta de instituciones fantasmas y el financiamiento de medios de información y centros de estudios como fue el caso del desaparecido llamado Centro de Estudios para la Democracia Popular, dirigido por Antonio Yelpi Aguilar, chileno, que ofrecía una vasta gama de títulos, que prestó asesorías al régimen del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang (en el poder desde el año 1979), a quien se le otorgó, incluso el título doctor honoris causa, al igual que al ex presidente hondureño Porfirio Lobos (2010-2014). Un CEDEPU donde figuraba en su directorio el militar retirado Julio Fuentes Chavarriga, “doctor dignitas principium en Filosofía”, diplomado en estudios holísticos, tarotista y con varios títulos académicos en “inteligencia y estrategia comunicacional”. Un militar acusado de crímenes de lesa humanidad. Efectivamente, el 29 de enero del 2014, el juez de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, dictó una orden de procesamiento en su contra por exhumación ilegal y posterior incineración de 11 cuerpos de campesinos en uno de los capítulos de la llamada “Operación Retiro de Televisores”, ordenada por Augusto Pinochet en 1979.

Este centro desapareció tras la denuncia de CIPER del año 2014 (6) que mostró la corrupción imperante y el claro trabajo de limpieza de imagen de la monarquía Alaui. Sus dos directivos (Yelpi y su esposa Jacqueline Hernández) que no terminaron sus estudios de pregrado, pero se han paseado por Centroamérica y África como expertos y que al ser denunciados crearon una nueva Fundación con financiamiento de la Embajada de Marruecos en Chile, llamada Fundación Global África-Latina y que ha tenido un intenso trabajo, para la compra de voluntades y la búsqueda de figuras de renombre mediático, para atraerlos hacia la postura del régimen ocupante marroquí.

Alerta Evo

Una línea de trabajo, que este domingo 26 de diciembre despertó la alarma de los grupos pro saharauis al publicarse un Twitter donde el ex presidente boliviano Evo Morales agradece una distinción como "embajador de Paz" que le otorga la mencionada Fundación Global África dirigida por el chileno Antonio Yelpi Aguilar, cuya sede está en Perú y quien mandatado por la Embajada de Marruecos lleva a cabo esta operación política, que incluso, tras entregar la distinción a Evo le da a conocer que está invitado a Marruecos, para hacerle entrega ahí de un Doctorado “Honoris Causa”.

El descalabro moral de la Fundación donde se expresa el trabajo de este testaferro marroquí, que entrega esta distinción a Evo Morales, ocultando que fue un apoyo político de la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, que el 22 de enero del año 2020 celebró la decisión del gobierno de facto de retirar el reconocimiento a la República Árabe Saharaui. Yelpi por mandato de sus patrones marroquíes, distingue a Morales en momentos que el actual presidente boliviano presidio por Luis Arce, ha relanzado la relación entre el gobierno boliviano y la República árabe Saharaui Democrática (RASD) y el estrechamiento de relaciones entre el Frente Polisario y el MAS luego del encuentro realizado en septiembre de este año 2021 entre el mismo Evo y el canciller saharaui Salem Ould Salek.

La operación de Marruecos es parte de una estrategia, que busca contrarrestar el avance del Frente Polisario y de la RASD en materia de lograr que los países latinoamericanos, gobiernos y parlamentos apoyen el proceso de autodeterminación. La agencia oficial de noticias de Marruecos informó el pasado mes de noviembre, que Antonio Yelpi junto a una delegación de la Fundación Global África Latina fue recibido en Rabat, Marruecos por el presidente de la Cámara de representantes de Marruecos Rachid Talbi. En ese viaje fue acompañado por los miembros de la mencionada Fundación Global África Latina, entre los que destacan el ex ministro de gobierno de la administración de Evo Morales, Carlos Romero Bonifaz, a quien se le entregó una distinción de doctorado honorífico en cultura de paz lo que explica el acercamiento a Evo Morales.

Tal hecho hace indispensable alertar al ex presidente boliviano que nada bueno puede venir de las relaciones con el régimen criminal alauí, como también alertar en Chile a aquellos que escuchan cantos de sirena del régimen marroquí, que han vendido cuerpo y alma con tal de financiar sus campañas políticas o mantener vigente sus medios de desinformación o seguir profitando de las relaciones de poder cuando ya no son diputado como es el caso del ex parlamentario democratacristiano Roberto León, convertido en presidente de la Fundación Global Chile-Marruecos, otra creación de la entidad monárquica marroquí definida por León “como una institución que pretende proyectar lo que es Marruecos no solo en Chile sino también en América Latina.

Roberto León exdiputado y actual lobista de Marruecos en Chile

Detrás de la conducta del sionismo y el régimen marroquí se encuentra el imperialismo, que no escatima esfuerzos por desestabilizar el mundo, apoyar a gobiernos e ideologías consideradas las más criminales del mundo y al mismo tiempo favorecer a sus grupos de presión, en este caso el complejo militar industrial, el lobby sionista, el lobby saudí y el energético. Dar sustento a criminales, violadores del derecho internacional y los derechos de millones de seres humanos7.

Todo esto con el silencio obsequioso y complaciente de organismos internacionales, que teniendo las herramientas jurídicas en sus manos resultan incapaces y estériles, faltos de voluntad política, para obligar al cumplimiento de las leyes internacionales, que en el caso del pueblo saharaui y palestino implicarían el logro de sus procesos de autodeterminación. Sionista y marroquíes no sólo visibilizan sus relaciones incestuosas entre hermanos de sangre y crimen, sino que además mueven sus tentáculos por Latinoamérica. Esto nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos de denuncia con relación a estos entes violadores del derecho internacional y de los derechos humanos de las poblaciones que ocupan y colonizan.

Pablo Jofré Leal

Artículo Para SegundoPaso ConoSur

Permitida su reproducción citando la fuente