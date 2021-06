Bolsonaro: Infectarse con COVID-19 es más ʻefectivoʼ que vacunarse

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, carga otra vez contra las vacunas, al señalar que infectarse con la COVID-19 es más efectivo que inyectarse el fármaco.

Bolsonaro, quien siempre ha desestimado la letalidad del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, el jueves, a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, aseveró que se considera a sí mismo vacunado, ya que dio positivo a la enfermedad en verano de 2020.

“Todos los que contrajeron el virus están vacunados, incluso con mayor eficacia que la vacuna en sí, porque contrajeron el virus de verdad”, manifestó el mandatario, además de asegurar que el mismo será la última persona en recibir la vacuna en Brasil.

De esta forma, Bolsonaro hizo referencia a la tesis de la inmunidad colectiva como un método para superar a la pandemia, que consiste el contagio de un destacado número de personas, lo que dejaría inmunizada a gran parte de la población.

No obstante, la estrategia no tiene base científica y no funciona porque así muchas personas perderían la vida durante el proceso. Además, aquellos que ya han tenido la enfermedad pueden volver a infectarse, según expertos.

Las declaraciones del jefe de Estado brasileño se produjeron unos días después de que recibirá una multa por acudir a un evento multitudinario sin mascarilla en el estado de Sao Paulo como parte de la campaña electoral, donde Bolsonaro ofreció un discurso ante sus simpatizantes motociclistas, la mayoría sin usar mascarillas y respetar el distanciamiento social.

El mandatario, por tomar estas medidas, ha sido intensamente criticado, a tal punto que varios sectores y diferentes partidos del gigante latinoamericano han pedido que se emprenda un proceso de destitución (impeachment) en su contra.

Brasil es el tercer país más golpeado por la pandemia, en cuanto al número de bajas, después de Estados Unidos y La India. El nuevo coronavirus ha dejado más de 17,8 millones de personas contagiadas, incluidas más de 498 000 víctimas mortales en este país suramericano.

