Expremier israelí: Trump debe decirle a Netanyahu “ya basta” en Gaza

El ex primer ministro israelí Ehud Olmert afirma que Donald Trump debería obligar a Israel a poner fin a la guerra en la asediada Franja de Gaza.

El presidente estadounidense, Donald Trump, debería convocar a Netanyahu a la Oficina Oval de la Casa Blanca y, frente a las cámaras, decirle al primer ministro israelí: “Bibi: ya basta”, ha instado este martes Olmert, primer ministro del régimen sionista entre 2006-2009, en una entrevista concedida a la agencia francesa de noticias AFP.

Para Olmert, Trump tiene más influencia sobre Israel “que todas las otras potencias juntas”, y que el presidente Trump puede “marcar la diferencia”.

“Eso es todo. Espero que él (Trump) lo haga ... No sé si sucederá. Tenemos que tener esperanza y alentarlo”, ha agregado.

Ha calificado la continuación de la guerra israelí en Gaza como un “crimen”, insistiendo en que la llamada solución de “dos Estados” es la única manera de poner fin a la prolongada agresión israelí en el territorio palestino bloqueado.

Por otro lado, ha asegurado que el primer ministro israelí ha “fracasado completamente” como líder del régimen al no poder prevenir el ataque de represalia del 7 de octubre de 2023 por parte del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS).

Olmert también ha criticado a Netanyahu por anteponer sus “intereses personales” a los del régimen israelí.

Informes apuntan a que Estados Unidos proporciona al régimen sionista al menos 3800 millones de dólares anuales en asistencia militar y ha enviado miles de millones adicionales desde el inicio de la guerra en Gaza.

Washington también brinda un sólido respaldo diplomático al régimen de Israel, incluido un reciente veto a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza.

Con total impunidad, Israel sigue cometiendo genocidio en la asediada Franja, donde han muerto cerca de 55 000 personas desde octubre de 2023. El enclave palestino vive actualmente un colapso humanitario sin precedentes, a causa del cerco israelí, ampliamente condenado por la comunidad internacional.

La ofensiva del ejército israelí ha destruido casi toda la capacidad de producción de alimentos en Gaza. Además, Israel impuso al enclave un bloqueo total de los suministros al enclave desde 2 de marzo.

