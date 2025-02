Sondeo: mayoría cree que Israel no logró objetivos de guerra en Gaza

Solo el 4 % de los israelíes cree que el régimen sionista y su ejército han logrado sus objetivos de la guerra contra la Franja de Gaza, revela una encuesta.

El reciente sondeo, a cargo del Instituto de Investigación Lazar y publicado por medios hebreos, indaga sobre si Israel ha logrado mediante el genocidio el propósito de destruir al Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, (HAMAS), especialmente en el actual contexto de cese del fuego en el enclave costero devastado por la guerra, de intercambio de prisioneros y del retorno de los palestinos al norte de Gaza.

Mientras una aplastante minoría, solo el cuatro por ciento, dijo que el régimen de Tel Aviv había alcanzado sus objetivos con la escalada bélica, la mayoría de los encuestados, un 57 %, afirmó que los propósitos no se habían alcanzado en absoluto. Por otra parte, el 7 % respondió que no sabía y el 32 % acotó que los fines de la guerra no se habían alcanzado totalmente.

La mayoría de los participantes en la encuesta, también un 57 %, cree que la guerra todavía no ha terminado, en contraste con el 31 % que afirma lo contrario, mientras un 12 % dijo que no sabía.

La encuesta también reveló que la mayoría de los israelíes cree que el actual gabinete de coalición, liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu y su partido Likud, colapsaría si se celebraran elecciones en el futuro cercano.

Otros estudios anteriores han dado cuenta de la desconfianza en la gestión del actual gabinete israelí. Una encuesta publicada en octubre del pasado año arrojó que el 60 % de los israelíes dijo desconfiar de Netanyahu, debido a la escalada de tensiones en Asia Occidental.

De igual manera, otras investigaciones, como la hecha pública el 23 de enero pasado, revelan la drástica reducción del apoyo a Israel en todo el mundo ha disminuido, desde que el régimen comenzó la guerra en la Franja de Gaza en octubre y que causó la muerte a más de 47 000 palestinos.

