La calle venezolana se moviliza contra las amenazas de Donald Trump

Venezuela responde a la amenazas de los Estados Unidos con movilizaciones en todo el país.

La Plaza Bolívar de Caracas fue uno de los puntos de reunión para repudiar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Para Trump fueron todos los carteles en la tarde de Caracas, en el día del 195º aniversario de la muerte del Libertador Simón Bolívar.

Los venezolanos, en su marcha anti-Trump afirmaron que están dispuestos a defender cada palmo del suelo patrio, sin ningún miedo. Los dirigentes, a su vez, llamaron a seguir en movilización permanente.

La Plaza Bolívar en el centro histórico de Caracas es uno de los puntos donde se realizan concentraciones, manifestaciones en forma permanente. Estas movilizaciones continuarán redoblando el repudio contra los Estados Unidos y el presidente Donald Trump.

Marcos Salgado, Caracas.

