Cabello: EEUU no quiere comprar petróleo a Venezuela, busca robarlo

Un alto funcionario venezolano acusó el jueves al Gobierno estadounidense de querer robar el petróleo de Venezuela y de estar obsesionado con la nación caribeña.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, considerado número dos del chavismo, enfatizó que “el imperialismo norteamericano es insaciable, no descansa, no se rinde y es arrogante. Carece de escrúpulos y ellos fijaron su vista sobre Venezuela, porque, en verdad, Estados Unidos no le quiere comprar el petróleo a Venezuela, Estados Unidos le quiere robar petróleo a Venezuela”.

Cabello aseguró también que Estados Unidos está “empeñado, ensañado, obsesionado” con Venezuela, utilizando a sus “lacayos” dentro y fuera de sus fronteras para “salir de la revolución”.

“Nosotros no nos estamos enfrentando a los bate quebrados (perdedores) de Primero Justicia, Voluntad Popular, adecos (militantes y simpatizantes de Acción Democrática); nosotros nos estamos enfrentando, y debemos tenerlo muy claro, el enemigo histórico de los pueblos que buscan su liberación es el imperialismo norteamericano”, puso de relieve.

El diputado resaltó que el Ejecutivo venezolano ha podido “seguir luchando” y “fortalecer” su trabajo, pese a las amenazas o bloqueos económicos internacionales. El presidente del país suramericano

La semana pasada, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro puso de relieve que la política de sanciones de Estados Unidos es “una verdadera guerra” contra el país bolivariano. En declaraciones durante un acto para conmemorar los 24 años de la Revolución Bolivariana, Maduro dijo que Estados Unidos le ha hecho “daño” a Venezuela con el objetivo de “ponerle la mano” y “recolonizar” a este país.

