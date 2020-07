Venezuela acusa a EEUU de bloquear su pago a la ONU

Venezuela denuncia que EE.UU., con la imposición de sanciones, le impide el pago de los 21 millones de dólares que adeuda a las Naciones Unidas.

En una carta dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, publicada el lunes, el embajador venezolano ante el ente internacional, Samuel Moncada, condenó, una vez más, las sanciones dictadas por el Gobierno de EE.UU. contra Venezuela, pues impiden que el país sudamericano pueda saldar sus deudas con el organismo.

“Las sanciones de Estados Unidos nos han impedido transferir con éxito los fondos requeridos a las cuentas bancarias de Naciones Unidas, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países”, declaró Moncada.

En esta línea, explicó que, cada vez que intentan transferir los recursos, las transacciones —en el mejor de los casos— son rechazadas o devueltas a sus cuentas bancarias, mientras que en otras ocasiones han sido congeladas o confiscadas por las sanciones de Washington contra Caracas o por las amenazas lanzadas por el Gobierno de EE.UU. a las instituciones financieras.

El diplomático venezolano pidió a Guterres que redoble los esfuerzos para que el país bolivariano pueda pagar los 21 millones de dólares que adeuda a la organización.

Además, enfatizó que Venezuela no pide que se le perdone la deuda y señaló que cuenta con dicha cuantía para el pago mínimo para restaurar su derecho a voto.

En conformidad con las normas de la ONU, los países que no abonen los pagos adeudados pierden privilegios de voto en la Asamblea General. En este sentido, Moncada pidió a Guterres que trabaje personalmente para garantizar que EE.UU. no abusa de su papel y cumple tanto la letra como el espíritu del acuerdo de país anfitrión, y para asegurar que los países no pierdan su derecho a voto por motivos “fuera de su control” que derivan de sanciones ilegales contrarias a la Carta de las Naciones Unidas.

mrz/anz/hnb/rba