Moncada denuncia complot de EEUU para controlar bienes venezolanos

Venezuela denuncia complots del líder opositor y de exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para “mantener el control” de bienes del país en EE.UU.

El representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, ha publicado este domingo algunos mensajes en su cuenta de la red social Twitter, en los que, citando un libro aún no publicado del exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. John Bolton, titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: un recuerdo de la Casa Blanca), plasma cómo el exconsejero, “a petición” del líder opositor venezolano Juan Guaidó, designó a los directivos de las empresas venezolanas propietarias de la petrolera Citgo para controlar los bienes de la nación bolivariana en EE.UU.

“Servilismo histórico: Bolton designó personalmente a los miembros de las juntas directivas de las compañías VENEZOLANAS propietarias de CITGO para controlar los bienes de Venezuela en EE.UU. El asalto lo excusa afirmando que lo hizo ‘a petición de Guaidó’. ¡Así se saquea un país!”, ha denunciado el embajador venezolano.

Según confiesa Bolton en su libro, las autoridades del Gobierno de EE.UU., con el presidente Donald Trump a la cabeza, durante una reunión con los “ejecutivos americanos” retiraron su firme apoyo a la oposición venezolana “para mantener el control de las refinerías y la estación de servicio de Citgo en EE.UU., protegiéndose así de los esfuerzos de (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro para ratificar su control”.

En esta misma línea, Moncada, rememorando el fracasado atentado orquestado el 4 de agosto de 2018 contra el mandatario chavista, ha criticado al exasesor manifestando que, “para Bolton, ver el ataque terrorista con drones (aeronaves no tripuladas) en Caracas (capital venezolana) fue ‘hilarante’. Se divirtió al ver correr a militares con las explosiones. ¡Un psicópata!”, en referencia a los extractos del libro de Bolton en los que se describe la tentativa como una sucesión de “divertidas imágenes”.

Además, el alto funcionario venezolano ha censurado el golpe de enero de 2019 en Venezuela, que, conforme revela Bolton, fue planteado por el Gobierno de Trump y Guaidó, en complicidad con la Organización de Estados Americanos (OEA).

Asimismo, ha cuestionado la actuación del presidente colombiano, Iván Duque, por respaldar los ataques terroristas contra el país sudamericano, afirmando que “(…) el origen del ataque militar del 23 de febrero de 2019, la ‘batalla de los puentes’, fue planeada por Trump y Duque para generar un alzamiento militar en Venezuela y permitir la invasión desde Colombia”, para luego enfatizar que, para Bolton, un “genocida”, es “muy fácil” ordenar la muerte de miles personas “desde su oficina”.

De igual modo, ha advertido que la Administración de Trump, “usando a Duque” y a los pueblos colombiano y estadounidense como “carne de cañón”, trata de “saquear” la nación bolivariana.

Desde 2019, Washington, con su firme respaldo a Guaidó, ha tomado diferentes acciones para aislar a Maduro: desde restricciones de visados a funcionarios venezolanos, sanciones contra empresas petroleras, intentos de “asesinato” y secuestro del presidente chavista, hasta amenazar con usar la fuerza militar en Venezuela.

