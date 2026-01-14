Irán: EEUU se venga del pueblo iraní por su resistencia con nuevas sanciones

Irán ha afirmado que las nuevas sanciones impuestas por EE.UU. son un acto de venganza contra el pueblo iraní, en represalia por su firme determinación de defender su patria.

“El pueblo iraní, bajo diversos pretextos, ha sido blanco de sanciones y presiones económicas injustas e ilegales por parte de EE.UU. y sus aliados durante más de 75 años”, ha declarado este miércoles el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, en referencia a las nuevas sanciones de Estados Unidos, que incluyen el aumento de los aranceles comerciales a los socios económicos de Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, estableció que “con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 % en todos los negocios que realice con Estados Unidos de América”.

Según el portavoz de la Cancillería iraní, esta persistencia refleja una “animadversión institucionalizada” contra la integridad de Irán dentro del aparato de toma de decisiones políticas en Estados Unidos.

Baqai, al subrayar la naturaleza “ilegal e inhumana” de los bloqueos económicos, ha señalado que estos contravienen de manera inherente los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, especialmente los principios que sustentan el libre comercio global.

En este sentido, ha enfatizado que las sanciones estadounidenses constituyen una violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos iraníes y, por lo tanto, deben ser consideradas como un crimen de lesa humanidad. En consecuencia, los responsables de estas sanciones deben rendir cuentas por las consecuencias y repercusiones de sus actos.

Asimismo, el portavoz ha advertido sobre los efectos desestabilizadores de las medidas coercitivas unilaterales en el sistema de comercio internacional, recordando la responsabilidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de su secretario general en la protección de la soberanía de la ley a nivel global.

Baqai también ha expresado su confianza en que el pueblo iraní, apoyado por sus capacidades y valiosas experiencias en la resistencia a las agresiones y presiones injustas, continuará avanzando con determinación en su camino hacia el progreso y el desarrollo del país.

