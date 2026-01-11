Irán a Trump: pueblo se mantiene firme; ¡cuidado con consejos erróneos!

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha enfatizado que el pueblo iraní se mantiene firme frente a los terroristas armados.

“El éxito del pueblo alcanzará su punto máximo en estos días. En este sentido, analizaremos de manera seria las protestas legítimas del pueblo, pero nos enfrentaremos a los terroristas”, ha asegurado este domingo Qalibaf en una sesión parlamentaria relativa a los disturbios y alborotos acaecidos en Irán en los últimos días.

Qalibaf ha alertado de las conspiraciones del enemigo y una “guerra en cuatro frentes: guerra económica, guerra cognitiva, guerra militar y guerra terrorista contra el enemigo sionista y Estados Unidos”.

Ha recalcado que en la guerra militar de 12 días —impuesta por Israel y EE.UU.—, “el enemigo fue derrotado y aceptó la derrota, buscando un alto el fuego” ante la resistencia del pueblo de Irán.

Aludiendo a los disturbios en Irán y las provocaciones de los sionistas y Washington, Qalibaf ha señalado que el enemigo “entró en la guerra terrorista desde dentro”. “Había previsto estos preparativos. Su plan era, si ganaban la guerra militar, hacer lo mismo dentro del país, pero como fracasaron, este intento quedó incompleto y, con el tiempo, comenzaron esta guerra, aprovechando la legítima demanda del pueblo. Se subieron a esa ola y entraron en la fase de guerra terrorista, usando el nombre de Daesh como su señal en una guerra terrorista para la matanza”.

Ha subrayado que las fuerzas poderosas de Basich y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán “están firmemente de pie en esta guerra y no retrocederán ni un paso”.

Por otro lado, ha alabado al pueblo iraní por haber tomado una decisión contundente y haberse mantenido firme frente a las amenazas del presiente estadounidense, Donald Trump, y los terroristas armados.

En el mismo contexto, Qalibaf ha advertido que Irán hará frente a “los que se consideran mercenarios de potencias extranjeras, que traicionan a su patria para agradar al presidente de Estados Unidos y se han convertido en criminales de Daesh, que han iniciado una guerra terrorista.

“A aquellos que sean arrestados, los castigaremos, y a aquellos que estén armados, nos enfrentaremos a ellos con fuerza. Han dañado los bienes públicos del pueblo, bancos, tiendas, vehículos, etc., siguiendo el estilo de Daesh, y no tienen piedad de las mujeres y los niños”.

Ha agregado que el pueblo y las Fuerzas Armadas de Irán se mantienen vigilantes. “Hoy, sus crímenes recuerdan los crímenes de Daesh, que Trump dijo que Estados Unidos formó. Es nuestra responsabilidad, gracias a Dios y al sacrificio de nuestra policía y la valiente Basich, superar estos días”.

Finalmente, Qalibaf ha dado un consejo para el presidente estadounidense, “que parece estar equivocado: ten cuidado con los consejos que te dan sobre un ataque a Irán”.

“Por lo tanto, para evitar un error de cálculo, debes saber que si atacas a Irán, tanto el territorio ocupado como todas las bases militares y buques de Estados Unidos en la región serán objetivos legítimos para nosotros. Necesitaba decir esto para que tú y tus aliados en la región no cometan un error de cálculo, porque el arrepentimiento no tendrá significado alguno”, ha alertado.

Desde el 28 de diciembre, comenzaron las manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, cuando comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

En las recientes revueltas, Irán ha capturado a elementos vinculados al servicio de espionaje israelí, Mossad, que aprovechándose de las protestas económicas, fomentan disturbios y actos contra la propiedad pública y privada, además de asesinar a agentes del orden.

Los funcionarios de seguridad iraníes informan que más de 100 personas han sido arrestadas en diversas provincias en relación con los recientes disturbios, mientras que altos funcionarios señalan la participación extranjera, incluidos Estados Unidos e Israel, como responsables de convertir las protestas económicas en disturbios violentos.

tqi/ctl/tqi