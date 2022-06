Irán condena resolución “apresurada y política” de EEUU-E3 en AIEA

El canciller iraní tacha de “apresurada y políticamente motivada” la reciente aprobada resolución antiraní que presentó EE.UU. y la troika europea ante la AIEA.

En un contacto telefónico con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, Hosein Amir Abdolahian critica la decisión de EE.UU., Reino Unido, Francia y Alemania de presentar una resolución contra Irán en la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

Durante la llamada, sostenida este sábado, las dos partes han discutido las conversaciones en Viena (la capital austriaca) destinadas a la reactivación del acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés) y la eliminación de las sanciones impuestas al país persa.

Guterres, por su parte, ha manifestado que los contenidos de la resolución aprobada en la AIEA no eran más que recomendaciones y ha destacado la necesidad de que continúen las conversaciones de Viena entre los países firmantes del acuerdo nuclear, Irán, el Reino Unido, Francia, China, Rusia, y Alemania, además de EE.UU.

El titular de la ONU considera la diplomacia como la mejor vía para solucionar las diferencias entre Irán y las otras partes en las negociaciones de Viena, donde EE.UU. participa de manera indirecta, ya que no es un miembro vigente del pacto debido a su retirada unilateral del PIAC en mayo de 2018.

La Junta de Gobernadores de la AIEA aprobó el miércoles una resolución contra Irán, redactada a base de un informe del director general del organismo nuclear de la ONU, Rafael Grossi, que acusa a Teherán de no haber proporcionado las respuestas “técnicamente creíbles” a las cuestiones de la organización sobre el hallazgo de “material nuclear en tres sitios en el país”.

Teherán, que asegura no tener actividades nucleares ocultas o no documentadas, ni emplazamientos no declarados, condenó esa resolución y aseguró que el informe la AIEA fue elaborada con “informaciones falsas” del régimen de Israel para mantener la presión máxima sobre la República Islámica.

tmv/ncl/mkh